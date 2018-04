Le pagelle del Liverpool - Tridente d'attacco da sogno

© foto di Imago/Image Sport

Karius 6 - Gara tranquilla per due terzi, poi nel finale si guadagna il voto intervenendo in due circostanze.

van Dijk 6.5 - Arrivato a gennaio, il difensore si conferma buon acquisto. Non solo disinnesca l'avversario, ma si propone anche al tiro.

Lovren 6.5 - Prova più che positiva in mezzo. Lancia i compagni in attacco, annulla gli avversari. Esce per un problema fisico. (Dal 83' Klavan s.v. )

Robertson 6 - Usa il fisico e la velocità. SI fa vedere anche alla conclusione, ma con scarso esito.

Alexander-Arnold 6 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Spinge appena può.

Wijnaldum 6 - Gioca un match gagliardo, quantità e qualità in mediana.

Henderson 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, rilancia con qualità l'azione.

Oxlade-Chamberlain 6.5 - Primo tempo intenso con tanti palloni recuperati. Bene anche nella seconda parte.

Mané 7 - Sblocca la gara, sfiora il gol in più di un'occasione. Gioca ormai a memoria con i compagni di reparto. (Dal 83' Klavan s.v. )

Firmino 6.5 - All'88' trova il gol al termine di un match sempre combattivo. (Dal 90' Solanke s.v. )

Salah 7.5 - Lotta come un leone, segna, sfiora il gol in ripetizione. La Roma è avvisata.