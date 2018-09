Le pagelle del Livorno - Diamanti a tutto campo, in ombra Luci

Risultato finale: Venezia-Livorno 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mazzoni 6.5 - Da segnalare la bella parata sul tiro di Garofalo.

Gonnelli 5.5 - Non convince in alcune letture difensive. Via dopo meno di un'ora di gara. (Dal 55' Gasbarro 6 - Entra in campo grinta, nessun errore degno di nota).

Bogdan 6 - Se ne parla un gran bene del difensore croato, ex Catania. Balla un po' se preso in velocità, ma regge l'urto.

Di Gennaro 6 - Qualche brivido, in particolare nella ripresa, ma non molla di un centimetro.

Iapichino 5,5 - Poca spinta sulla fascia, nessun errore degno di nota in fase di non possesso, ma si limita al compitino.

Maicon 6 - Sulla fascia svolge il compito con giudizio., ma dalla esperienza ci si attende di più.

Mbaye 5.5 - Discreto match per quasi un tempo di gioco. Via per inserire forze freschi (Dal 55' Agazzi 5.5 - Nessun cambio di ritmo. )

Valiani 6 Si dà da fare in mezzo al campo, però non sempre riesce dare i giusti ritmi alla manovra offensiva.

Porcino 6 - Spinge sulla fascia con alterne fortune. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Diamanti 7 - Semplicemente il Livorno. Non solo per il gol, ma dal suo piede nascono tutte le azioni più pericolose. Purtroppo il fisico non è quello di un tempo…

Murilo 6.5 - Per un tempo crea più di un pericolo. Meno arrembante nella ripresa, ma prova più che sufficiente. (Dal 86' Giannetti s.v. - )