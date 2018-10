Le pagelle del Livorno - Diamanti ci prova, difesa colpevole

Risultato finale: Livorno-Spezia 1-3

Mazzoni 6 - Poco può sulle occasioni avversarie. Limita il passivo.

Gonnelli 5 - Frana in difesa come il resto dei compagni. Fatica e non poco a tenere testa agli attaccanti spezzini.

Di Gennaro 5 - Rude in alcuni contrasti, non è sempre lucido. In difficoltà in particolare nel primo tempo.

Bogdan 5 Dove è finito il bel giocatore ammirato a Catania. Lento e impacciato, più di una volta fuori posto.

Iapichino 5.5 - Due, tre discese sulla fascia, ma anche alcune amnesie difensive. (Dal 60' Raicevic 5 - Non lascia il segno.).

Diamanti 6 - L'impegno non manca, sfiora anche il gol, ma tante volte predica nel deserto.

Agazzi 5.5 - Va a corrente alternata. Dimostra di non essere sempre al centro del match. (Dal 69' Soumaoro 5.5 - Spezzone di gara anonimo.)

Valiani 5.5 - Centrifuga in mezzo al campo: tanti palloni recuperati. Finisce stremato.

Porcino 5.5 - Ci mette cuore e velocità, ma non basta.

Giannetti 5.5 - Si batte con tanta grinta, va a segno. (Dal 81' Kozak s.v. - )

Murilo 5 - Leggerino in fase offensiva, sbaglia una buona chance nel primo. Poi il fallo ingenuo nel finale con un'espulsione evitabile.