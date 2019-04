Le pagelle del Livorno - Difesa da rivedere, Diamanti ci prova

Risultato finale: Livorno-Cremonese 1-3

Zima 5 - Viene infilato per tre volte, non risulta sempre reattivo come in occasione del gol secondo gol di Luci.

Gonnelli 5 - Un paio di svarioni difensivi, non contiene sempre al meglio gli avversari.

Di Gennaro 5.5 - Fa sentire la sua presenza sul gioco aereo, tiene botta quando la Cremonese costruisce per vie centrali.

Gasbarro 5 - La sua deviazione risulta fatale quando Castrovilli mette dentro e Croce incorna per il 2-0.

Fazzi 6 - Per vie centrali la Cremonese costruisce poco, buono il suo lavoro in interdizione. (Dal 56' Valiani 5.5 - Prova a dar manforte alla fase offensiva per recuperare il risultato che, però, non si ribalta in favore dei toscani).

Rocca 5.5 - Si spinge in avanti ma non trova la chiave di volta giusta per colpire. (Dal 59' Salzano - Non riesce ad incedere nella maniera necessaria, pochi spazi a sua disposizione).

Luci 6 - Suo il gol che riapre il match, gran conclusione che sorprende Agazzi.

Porcino 6 - Buon lavoro in entrambe le fasi di gioco, contiene poco gli avversari quando si allarga in copertura.

Diamanti 6 - E' lui a guidare i suoi per tutta la partita. Fino alla fine trascina i compagni alla ricerca del pareggio.

Murilo 5.5 - Si muove tanto, trova la conclusione in un paio di occasione senza però trovare fortuna. (Dal 65' Gori 5 - Non riceve assist particolarmente brillanti, prestazione breve ed opaca

Raicevic 5 - Viene braccato abilmente dai difensori avversari, non riesce a trovare gli spazi giusto per colpire.