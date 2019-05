Le pagelle del Livorno - Giannetti apre le danze, bene Boben

Risultato finale: Padova-Livorno 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zima 5.5 - Non particolarmente reattivo sul gol di Mazzocco, ma riesce ad imporsi sul gioco aereo.

Gonnelli 6 - Tiene botta dal suo lato, concede poco agli avversari.

Di Gennaro 6 - Stringe sulle progressioni verticali, limitando il raggio d'azione degli avversari.

Boben 6.5 - Nel primo tempo è tra i migliori in campo, sempre pronto in chiusura ed abile a far ripartire i suoi.

Valiani 6 - Fa un buon lavoro in entrambe le fasi di gioco, cala soltanto nella ripresa. (Dall'82' Gori sv).

Agazzi 6 - Sfiora il gol almeno in un paio di occasione, bravo a fiondarsi negli spazi a disposizione. Suo l'assist per il gol di Giannetti.

Luci 6 - Fa girare il pallone, andando ad aiutare anche la fase difensiva.

Gasbarro 5.5 - Rendimento a fasi alterne, verticalizza il gioco ma non è rapido in chiusura. (Dal 74' Porcino sv).

Murilo 6 - Un paio di occasioni insidiose, mancano però le sue invenzioni per i compagni di reparto.

Giannetti 6.5 - Il suo gol apre i giochi, bravo a sfruttare l'assist di Giannetti ed incornare in porta.

Raicevic 5.5 - Non particolarmente brillante in fase conclusiva, non trova gli spazi giusti per colpire.