Le pagelle del Livorno - Giannetti e Maicon protagonisti dalla panchina

Risultato finale: Carpi-Livorno 1-4

© foto di Federico Gaetano

Mazzoni 6 - Si fa ben vedere con interventi interessanti, subisce soltanto una rete e tiene i suoi a galla.

Di Gennaro 6.5 - Gran partita in fase difensiva, rapido in chiusura e preciso nella costruzione da dietro.

Dainelli 5.5 - Non sembra sempre solido in chiusura, si lascia saltare troppo facilmente in un paio di occasioni.

Bogdan 6 - Va vicino al gol con una bordata da fuori, Colombi gli nega il gol.

Pedrelli 7 - Sblocca il match con un incornata che beffa il portiere. Sempre pronto ad infilarsi nello spazio. (Dal 67' Maicon 7 - Entra ed infila due assist).

Agazzi 6.5 - Tiene viva la fascia, gioca in verticale dando dinamismo alla manovra.

Bruno 6.5 - Assist per il primo gol, in aggiornamento costante con l'allenatore.

Rocca 6.5 - Fa girare bene il pallone, tanto lavoro sporco al servizio della squadra. Suo l'assist per il gol di Murilo. (Dal 75' Porcino sv)l

Gasbarro 6 - Subito pericoloso, trova Colombi e parte alta della traversa.

Raicevic 6 - Dinamico e veloce. Colpo di testa ad un passo dal gol, Pasciuti con un miracolo gli dice di no.

Murilo 7 - Firma il gol del vantaggio che dà il via alla galoppata dei suoi verso la vittoria. Fisicità che crea diversi problemi alla difesa avversaria. (Dal 70' Giannetti 7.5 - Protagonista indiscusso della gara. Entra dalla panchina, ci mette rabbia e determinazione ed è così che firma la doppietta personale).