Le pagelle del M. United - Jones disastroso, Lukaku non pervenuto

Risultato finale Valencia-Manchester United 2-1

© foto di Imago/Image Sport

Romero 6 - Incolpevole sulla rete di Soler, smanaccia su Batshuayi ed evita un passivo più pesante nel primo tempo. Alza le mani in segno di resa davanti all'autorete di Jones.

Valencia 5.5 - Il fallo assassino sulla tibia di Lato gli vale l'ammonizione, ma avrebbe meritato anche il rosso. Non si riscatta nel corso della partita.

Jones 4.5 - Una serata disastrosa per il difensore. Serve sui piedi di Soler il vantaggio spagnolo poi è autore della clamorosa autorete del 2-0. Soffre molto Batshuayi.

Bailly 5 - Non riesce a dare sicurezza alla retroguardia inglese, commettendo diversi errori di posizionamento e valutazione. Mina lo mette parecchio in difficoltà.

Rojo 5.5 - Risulta un po' timidino e si fa vedere soltanto una volta sul fondo, regalando una discreta palla a Pogba. Dopo l'intervallo, resta negli spogliatoi. (Dal 46' Young 6 - I cambi di Mourinho regalano una mezza gioia, suo l'assist per il gol della bandiera).

Fred 5 - Non è mai incisivo, non fa nulla di sensato finché resta in campo. Una prestazione del tutto fumosa e impalpabile. (Dal 57' Rashford 6.5 - Sempre l'ultimo ad arrendersi, mette il timbro sulla partita con il gol della consolazione all'87').

Fellaini 5.5 - Cerca di impostare il gioco dello United che risulta sempre troppo sconnesso. Si fa vedere con l'ottimo assist servito a Pogba che spreca clamorosamente.

Pogba 5 - Incredibile l'errore poco dopo la mezzora, quando nel cuore dell'area di rigore si divora l'1-1 e la possibilità di cambiare l'inerzia della partita.

Mata 6 - E' l'unico a provarci e ci crede fino alla fine. Nel primo tempo si crea un paio di occasioni e anche nel finale sfiora la gioia personale.

Lukaku 5 - Assente ingiustificato, il suo nome non viene nominato neanche una volta. Non ha alcuna occasione, sbatte contro il muro della difesa avversaria. (Dal 69' Lingard 5.5 - Mourinho lo inserisce sperando che dia la scossa, ma in una serata così è impossibile per tutti).

Pereira 5.5 - Il giovane attaccante non riesce a mettersi in mostra nella brutta partita dell'intera squadra. L'unico acuto è il gran tiro al 75' che sporca i guanti a Domenech.