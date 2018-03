Le pagelle del Mainz - Bell insuperabile, attacco inconsistente

Risultato finale: Mainz-Schalke 0-1

Muller 6 - Un paio di parate, ma nulla di particolarmente eclatante. Si fa trovare pronto nelle rare conclusioni verso la porta dello Schalke, non può nulla sulla prodezza di Caligiuri.

Bell 7 - Insuperabile nei duelli aerei, le prende tutte lui. E’ il padrone dell’area di rigore del Mainz, vero e proprio leader difensivo.

Gbamin 6 - Gioca abbastanza bene tra Bell e Diallo, anche se fatica nel dare il via alle azioni dalle retrovie. Tende spesso ad anticipare gli attaccanti avversari.

Diallo 6.5 - Anche lui, come Gbamin, punta tutto sull’anticipare Pjaca e Di Santo e la mossa spesso paga. Concede davvero poco agli attaccanti dello Schalke.

Onisiwo 5 - Dietro soffre maledettamente le discese palla al piede di Caligiuri, sicuramente il calciatore più pericoloso degli ospiti. In avanti sbaglia un po’ troppo per quelle che sono le sue qualità.

De Jong 6 - Non abbandona mai il suo posto avanti la difesa e dirige il traffico in mediana. Interventi al limite del cartellino in più di una situazione, ma è davvero prezioso. (Dal 65’ Muto 6 - Ha un paio di occasioni per provare a lasciare il segno, ma non le sfrutta. Dà vivacità all’attacco dei biancorossi.)

Latza 5 - Ha voglia di fare, di spaccare il mondo. E lo si nota, schizza da una parte all’altra in campo: nelle sue giocate, però, c’è troppa frenesia ed è molto impreciso. (Dal 46’ Maxim 6 - Buon impatto col match: un paio di giocate importanti con cui mette i brividi a Bentaleb e compagni.)

Serdar 6.5 - Recupera un paio di palloni nel settore centrale del campo e spesso è in grado di capovolgere velocemente l’azione. Serata positiva per lui, che sfiora più volte la rete dell'1-1.

Brosinski 6 - Gioca a tutta fascia e fa bene entrambe le fasi di gioco: in difesa concede molto poco a Schopf, mentre in avanti crea qualche scompiglio alla difesa avversaria.

Quaison 5.5 - Si muove molto, non dà punti di riferimento a Kehrer e Naldo. Un tiro pericoloso nel primo tempo e poco altro, si sacrifica poco in fase di non possesso.

Ujah 5 - A differenza di Quaison, invece, lui resta lì in avanti a cercare di dare profondità. In realtà, però, tende sempre a farsi anticipare dalla retroguardia dello Schalke. Mai pericoloso. (Dall’80’ Oztunali s.v.)