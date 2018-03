Le pagelle del Malaga - Attacco sterile, Chory Castro il migliore

Risultato finale: Celta Vigo-Malaga 0-0.

© foto di Luigi Gasia

Roberto 6 - Non subisce molti tiri verso la porta, non compie moltissime parate. Trema su Aspas e su Gomez, ma si salva.

Rosales 5.5 - Va in difficoltà quando Sisto lo punta, non riesce quasi mai a prendere il tempo al numero 11 del Celta.

Hernández L. 6 - Non si fa mai sorprendere dalle giocate offensive dei padroni di casa, gioca con molta tranquillità.

Ignasi Miquel 6 - Gestisce molto bene le azioni offensive dei padroni di casa, non concede molto spazio.

Torres M. 5.5 - Va leggermente in difficoltà, soprattutto sulle accelerazioni. Concede sempre il fianco agli esterni del Celta.

Success 5 - Si vede pochissimo, non riesce quasi mai a gestire il possesso del pallone e non tenta mai l’uno contro uno. (Dal 70’ Keko 6 - Entra bene in campo, spesso si propone in attacco).

Iturra 6 - Qualche contrasto fuori tempo di troppo, ma gioca comunque una buona partita. Bene anche in fase di costruzione.

Lacen 5.5 - Qualche errore di troppo, non riesce quasi mai ad imporre il palleggio. Sbaglia anche negli inserimenti. (Dal 79’ Recio s.v.).

Chory Castro 6.5 - Uno dei più propositivi, è quello che ci prova in più di un’occasione. Sfiora il gol, prova sempre il suggerimento per i compagni. (Dal 74’ Lestienne 6 - Sfiora il gol nel finale, quando viene chiamato in causa dà il suo contributo).

Rolan 5 - Non si vede quasi mai, non riesce mai ad imporre il proprio gioco in attacco e tocca pochi palloni.

En-Nesyri 5 - Qualche sponda sui palloni alti, ma non riesce in nessun modo a trovare lo spazio giusto per la conclusione in porta.