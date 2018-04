Le pagelle del Malaga - Difesa da incubo, Rolan uno dei pochi a salvarsi

Risultato finale: Deportivo-Malaga 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto 6 - Tiene a galla i suoi in più di una circostanza, si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Super intervento ad inizio ripresa sulla girata di Lucas Perez, poi cade sotto i colpi di Adrian.

Rosales 6.5 - Spinge tantissimo sulla corsia di destra, proponendosi spesso sulla trequarti ed al tiro: sfiora il gol, costante spina nel fianco per la difesa del Deportivo.

Luis Hernandez 5 - Prima commette il fallo da rigore su Lucas Perez, poi perde la bussola: sbaglia tutto ciò che un difensore può sbagliare a livello di copertura e marcatura.

Miquel 5 - Anche lui, come il compagno di reparto, non è impeccabile: perde un po’ le misure da Lucas Perez ed Adrian, ma soprattutto sempre andare con un passo molto più lento.

Miguel Torres 6 - Arriva spesso e volentieri al cross da fondo campo, anche se manca un attaccante di peso in avanti. In difesa ha poco da fare contro Juanfran.

Iturra 6 - Dà sostanza in mezzo al campo e recupera una quantità industriale di palloni nel cerchio centrale del campo. Insuperabile nell’uno contro uno.

Lacen 6 - Con Iturra al suo fianco, può concedersi qualche inserimento in avanti: cerca sempre la giocata geniale negli ultimi trenta metri e spesso la scelta paga. (Dal 70’ Adrian 6 - Entra per dar manforte nei minuti finali al posto dell’acciaccato Lacen: dà il suo apporto.)

Success 5 - Lento e macchinoso, impacciato col pallone tra i piedi. Non sembra in serata, ancora una volta delude le aspettative. Nella ripresa non si vede. (Dal 55’ Samuel 6.5 - Ha un grande impatto col match: serve a Rolan il pallone del 2-2.)

Castro 5.5 - Si nota a sprazzi, va a corrente alternata. Minuti di fuoco intervallati da lunghe pause. Quando decide di giocare, però, mette in affanno la difesa del Deportivo. (Dal 78’ Borja Baston s.v.)

Rolan 7 - Si muove tantissimo, cerca sempre di attaccare con grande generosità la profondità. Mette lo zampino nell’azione che porta all’1-1: Guilherme, nel tentativo di anticiparlo, realizza un autogol. Nella ripresa firma l'illusorio 2-2.

En-Nesyri 6 - E’ probabilmente una delle poche note positive della stagione del Malaga: è un talento che ha qualità e con ampi margini di miglioramento. Anche stasera fa notare cose buone, sempre pericoloso col pallone tra i piedi.