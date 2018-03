Le pagelle del Malaga - Disastro Rosales, male Miquel e Garcia

Risultato finale: Barcellona-Malaga 0-2

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Roberto 5.5- Riesce ad evitare un passivo ancora maggiore con una paio di parate importanti.

Rosales 4- Gara disastrosa. Prima lascia crossare Jordi Alba in occasione del gol, poi sbaglia anche la marcatura su Coutinho sul secondo gol.

Hernandez 5 - Anche lui esce con i mal di testa dal campo a causa dell'attacco avversario, troppo difficile da contenere.

Miquel 4.5 - Ha tante colpe sul primo gol: marcatura praticamente inesistente su Suarez in occasione del gol.

Ricca 5 - Anche per lui prestazione da rivedere, spesso sembra fuori dalla dinamiche di gioco.

Garcia 4.5 - Un vero e proprio fallo criminale quello che compie su Jordi Alba e che gli costa il sacrosanto rosso.

Iturra 5 - Aumenta il nervosismo col passare dei minuti, nella ripresa a tratti sparisce dai radar.

Lacen 5.5 - Tiene la testa alta, prova a premiare i movimenti dei compagni che non sfruttano.

Castro 5 - Prova ad aiutare in fase difensiva ma non sempre è produttivo. Si lascia ubriacare da Dembelè in occasione del secondo gol. (Dal 61' Lesitenne 5 - Entra ma non riesce a cambiare l'inerzia della partita).

Rolàn 5.5 - Gara da rivedere. Ci prove diverse volte ma non trova lo specchio della porta. (Dal 79' Success sv).

En-Nesyri 5.5 - Si muove tanto, nella speranza di sfruttare gli spazi, ma non concretizza. (Dal 78' Ideye sv).