Le pagelle del Malaga - Male Ideye, si salva Rolan

Malaga-Real Madrid 1-2

© foto di Luigi Gasia

Roberto 6 - Incolpevole sulle due reti del Real Madrid, poi fa tutto il possibile per evitare un passivo peggiore.

Rosales 5,5 - Suo il fallo per la punizione del vantaggio blanco, uno dei pochi nei in una partita dove riesce a difendere bene contro Asensio.

M.Torres 5,5 - Da un suo passaggio sbagliato nasce l'azione del raddoppio blanco, in difficoltà soprattutto quando il Real attacca in velocità.

Ignasi 6 - Fin quando è in campo fa il possibile per limitare gli attacchi di Benzema, poi deve uscire per degli acciacchi fisici. dal 53' Ivan 5,5 - Debutto nella Liga, si presenta con un cartellino giallo.

Ricca 5,5 - Prestazione gagliarda per buona parte del match, ma poi si perde Casemiro sul secondo gol degli uomini di Zidane.

Lacen 5 - Travolto dal Real Madrid in mezzo al campo, non riesce a fare filtro. Dalle sue parti si passa senza alcun problema. dal 53' Bueno 5 - Con il suo ingresso non cambia la musica.

Iturra 5,5 - Visti gli errori del compagno di squadra prova a metterci una pezza, ma anche lui ha delle difficoltà.

Rolan 6,5 - Sicuramente il migliore in campo nelle fila del Malaga. È il giocatore che il Real soffre maggiormente, i suoi inserimenti sono velenosi. Nel finale trova anche la gloria personale.

Adrian 5 - Corre tanto (quanto Casemiro, attorno ai 10 km) ma è tutta strada a vuoto. Combina ben poco, non riesce a regalare palle interessanti ai compagni.

Chory Castro 5,5 - È uno dei pochi che prova a pungere negli ultimi venti metri di campo, ma non è supportato dai compagni di squadra.

Ideye 4,5 - José Gonzalez lo preferisce a En-Nesiry, ma si rivela una scelta sbagliata. Anonimo, non calcia mai verso la porta del Real. dal 78' Lestienne SV -