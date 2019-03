Le pagelle del Man City - Sanè sontuoso e decisivo, Aguero implacabile

Risultato finale: City-Schalke 7-0

© foto di Imago Sportfotodienst

Ederson 6 - Impegnato poco quanto nulla, si dimostra comunque attento quando chiamato in causa.

Walker 6.5 - Difende bene, ma sopratutto ha lucidità nel servire i compagni in verticale.

Danilo 6 - Sempre attento quando gli avversari provano ad affacciarsi dalla sue parti.

Laporte 6 - Poco lavoro per lui, anche grazie al supporto del centrocampo che non dà modo di penetrare. (Dal 72' Delph sv).

Zinchenko 6.5 - Quando non è Sanè ad apparecchiare per i compagni, ci pensa lui a fornire l'assist al bacio proprio per il tedesco.

Bernardo 7 - Firma una prestazione positiva con il colpo da biliardo che porta i suoi sul 5-0.

Gundogan 7 - Lavoro importante a centrocampo, fisicità e quantità. Prezioso anche quando imbecca Sanè, con il tedesco che poi firma tre assist ai compagni.

David Silva 6.5 - Tanto movimento, resta una spina nel fianco costante per gli avversari. (Dal 64' Foden 6.5 - Entra in tempo per bucare Fahrmann, partecipando alla fiera del gol).

Sterling 7 - Velocissimo, troppo per permettere agli avversari anche solo di accendere i radar per cercare di fermarlo. Firma il 4-0 approfittando di un gran assist di Sanè.

Aguero 7.5 - Doppietta, sempre uomo prezioso per la fase offensiva dei citizens. Freddo dal discetto, geniale sul 2-0. (Dal 65' Gabriel Jesus 6.5 - La fame di gol non si placa, ed allora a partita quasi conclusa arriva anche la sua rete, chiosa perfetta).

Sanè 8 - E' indiscutibilmente lui il man of the match! Tre assist, un gol, rendimento da fenomeno in una partita che è valsa la qualificazione ai quarti e che porta la sua firma in maiuscolo.