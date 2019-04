Le pagelle del Man City - Sterling devastante, bene De Bruyne

Risultato finale: Crystal Palace-Manchester City 1-3

Ederson 6 - Viene bucato soltanto quando la sua difesa si prende due minuti di pausa, per il resto del match resta vigile.

Walker 6.5 - Sempre pronto ad appoggiare la manovra dei compagni in proiezione offensiva.

Kompany 6.5 - Attento nelle retrovie, non si lascia mai beffare dagli avversari.

Laporte 6 - Gioca d'astuzia contro gli attaccanti avversari, di fatto concede pochissimo.

Mendy 6 - Si spinge in avanti per dare supporto con la sua fisicità, aiuta la squadra.

De Bruyne 7 - Firma due assist e si conferma un giocatore fondamentale per le economie di gioco offensive di Guardiola.

Gundogan 6.5 - Tanto lavoro in fase di interdizione, abile anche a far girare il pallone.

David Silva 6 - Non è particolarmente brillante, si accende a fasi alterne. (Dal 72' Bernardo Silva sv).

Sterling 7.5 - Una furia, quando mette il turbo diventa imprendibile. Firma il gol del vantaggio facendosi perdonare dopo aver fallito una ghiotta occasioni pochi minuti prima. Poi sfrutta l'assist di Sanè e firma anche il 2-0.

Aguero 6 - Anche per lui prestazione sotto tono, non riesce a trovare il gol e manca un po' di brillantezza fisica. (Dal 76' Gabriel Jesus 6.5 - Entra in campo e trova giusto il tempo di chiudere la partita, in contropiede riceve e firma il gol finale).

Sané 7 - Firma l'assist per il secondo gol di Sterling, corre tanto e si mette al servizio dei compagni. (Dall'87' Stones sv).