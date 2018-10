Le pagelle del Man United - Young disastroso, Sanchez salva Mourinho

Risultato finale: Man Utd-Newcastle 3-2

de Gea 5.5 - Non appare sicuro nei primi minuti, e di fatti (complica anche una difesa ballerina) prende due sberle. Si riprende col passare dei minuti.

Young 4.5 - Avvio da incubo per lui. Inizia facendosi superare da Kenedy facendo nascere il vantaggio avversario, poi non contiene nemmeno muto e i suoi subiscono il raddoppio. C’è anche un suo tocco di mano in area che avrebbe portato al rigore, l’arbitro non vede.

Bailly sv - Resta poco tempo in campo, Muorinho lo richiama in panca dopo il doppio vantaggio avversario. (Dal 20’ Mata 6.5 - Ovviamente il suo ingresso cambia le dinamiche in campo. Suo il gol che riapre i giochi e dà speranze ai red devils).

Smalling 5 - Sbaglia tanto, troppo. Impreciso nei disimpegni, distratto in copertura.

Shaw 5.5 - Non è nel meglio della forma, e di fatti è costretto spesso ad inseguire gli avversari.

McTomminay 5 - Anche per lui avvio difficile, si vede sbucare avversari ovunque ed appare impacciato in fase difensiva. . (Dal 46’ Fellaini 6 - Dà fisicità al centrocampo, oltre a soluzioni offensive dalla distanza).

Matic 5 - Gara da rivedere. Troppi errori in appoggio e poco filtro per la difesa.

Pogba 6 - Comincia male, un po’ come tutta la squadra, poi si riprende e colleziona due occasioni nitide alle quali Dubravka dice di no.

Rashford 5.5 - Dovrà rimettersi in sesto se vuole aiutare la sua squadra. Non si rende mai particolarmente pericoloso, tranne che per un’incornata da due passi che spreca. (Dal 69’ Alexis 6.5 - Mette la firma per uno dei gol più importanti della sua carriera a Manchester, regala la vittoria che salva la panchina di Mourinho).

Lukaku 6 - Poco peso specifico in fase offensiva, spesso si allarga e costruisce per i compagni.

Martial 6.5 - Nel secondo tempo cambia marcia, ed è cosi che riesce ad aiutare i suoi trovando anche il gol del pareggio.