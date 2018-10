Le pagelle del Man Utd - Difesa invalicabile, Sanchez ancora assente

Risultato finale: Man Utd-Valencia 0-0

De Gea 6 - Non sporca nemmeno i guantoni: il Valencia si avvicina spesso dalle sue parti, ma lui non viene quasi mai chiamato in causa.

Valencia 5.5 - Meno propositivo rispetto al solito, si limita principalmente a giocare in marcatura su Guedes. Il portoghese, però, lo mette abbastanza in difficoltà.

Smalling 6.5 - Guida da leader, come al solito, la retroguardia dei Red Devils. Capisce in anticipo le intenzioni degli avversari e si muove sempre per primo. Sicuro, garanzia.

Bailly 6.5 - E’ la mossa a sorpresa di Mourinho: tutti si aspettavano Lindelof, il portoghese invece schiera lui. E l’ex Villarreal lo ripaga con una prova sontuosa in fase difensiva.

Shaw 6.5 - Rispetto a Valencia spinge molto di più sulla fascia, duettando spesso e volentieri con Rashford. Anche qualche cross interessante. Tutto sommato uno dei migliori.

Fellaini 5.5 - Ritmi compassati, troppo macchinoso in mezzo al campo. Non riesce, inoltre, quasi mai a buttarsi in avanti alla ricerca della “spizzata” vincente.

Matic 6 - Recupera tanti palloni nel cerchio centrale del campo, tocca a lui impostare il gioco dalle retrovie. Nell’uno contro uno è insuperabile: una diga.

Pogba 5.5 - Galleggia tra centrocampo ed attacco, ma inizia a carburare solo nei minuti finali del primo tempo. Nella ripresa si nota con più frequenza, ma da lui ci si aspetta tanto e stasera delude.

Sanchez 4.5 - Si muove molto, sempre alla ricerca della posizione. In realtà, però, non riesce quasi mai a creare qualcosa di buono negli ultimi trenta metri: assente ingiustificato. (Dal 76’ Martial s.v.)

Rashford 6 - E’ quello che sulla trequarti avversaria prova ad accendere la luce: tanti tiri verso la porta di Neto, ma quasi mai pericolosi. Però almeno lui tenta e colpisce anche una traversa.

Lukaku 5 - Gioca sempre spalle alla porta e con due difensori come Gabriel e Garay fa una fatica immensa a prendere posizione e far salire la squadra. Al 70'si divora un gol clamoroso. Impalpabile.