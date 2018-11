Le pagelle del Man Utd - Mata determinante, Matic macchinoso

Risultato finale: Juventus-Manchester United 1-2

© foto di Imago/Image Sport

De Gea 7 - Nel primo tempo para di tutto e di più, facendosi trovare sempre pronto. E quando non può davvero nulla, ci pensa il palo a salvarlo sul tiro di Khedira. Nella ripresa salva i suoi in più occasioni, ma il tiro di Ronaldo è imprendibile.

Young 6 - Spinge meno rispetto al solito, concentrandosi prevalentemente sulla fase difensiva. Raramente, però, la Juventus punge dalle sue parti.

Smalling 6.5 - Legge bene le intenzioni degli attaccanti avversari, accorcia sempre con i tempi giusti su Ronaldo e Dybala. Performance più che positiva.

Lindelof 5.5 - Un po’ lento negli uno contro uno, ma tutto sommato riesce sempre a metterci una pezza. In ritardo su Ronaldo nell’azione del momentaneo 1-0.

Shaw 5.5 - Soffre maledettamente le discese di Cuadrado e Ronaldo dalle sue parti. Ci si aspettava qualcosa in più nella metà campo avversaria, ma gli avversari non glielo concedono.

Matic 5 - Ritmi compassati in cabina di regia per lo United e le colpe sono da attribuire soprattutto a lui: ogni volta che il pallone arriva tra i suoi piedi, la manovra dei Red Devils rallenta. L’ammonizione (inutile) nei primi minuti lo frena.

Herrera 6 - Qualche buona giocata, ma nulla che possa trasformare la sua gara elementare in una da ricordare. Svolge il compitino. (Dal 79’ Fellaini s.v.)

Pogba 6 - Probabilmente il grande assente della serata, gli applausi nel pre-partita dei suoi ex tifosi lo “addolciscono”. In campo non riesce a prendere per mano la propria squadra. Un voto in più per aver propiziato l’autorete di Alex Sandro nel finale.

Lingard 5 - Si muove molto per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, ma finisce col disorientare anche i propri compagni di squadra. Si nota molto poco. (Dal 70’ Rashford 6 - Un tiro molto velenoso che termina fuori di poco e la possibilità di realizzare la rete del 3-1 nei secondi finali non sfruttata. Non male il suo approccio alla gara.)

Martial 5 - Nel primo tempo viene schermato dagli avversari e, a parte un tiro piuttosto innocuo, non crea grossi grattacapi dalle parti di Szczesny. Nella ripresa il copione si ripete.

Sanchez 5.5 - Tarantolato, ha voglia di fare e di mettersi in mostra. Contro Bonucci e Chiellini in questo stato di forma, però, è impossibile anche per lui lasciare il segno. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 79’ Mata 7 - Entra e, con una pennellata magica, supera la barriera e Szczesny. Determinante.)