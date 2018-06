Le pagelle del Marocco - Bene Amrabat, Benatia incerto

Risultato finale: Marocco-Iran 0-1

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

El Kajoui 6 - Bravo nella prima parte di gara sul tiro di Azmoun, non può nulla sull'autorete di Bouhaddouz.

Hakimi 6 - Tiene duro in difesa nella prima parte facendosi anche vedere in fase offensiva. Meno continuo nella ripresa.

Benatia 5.5 - Scricchiolii difensivi assortiti, un po' di errori in fase di posizionamento

Saiss 5.5 - Qualche grattacapo in più rispetto al compagno. Se preso in velocità rischia troppo.

Harit 6 - Corre a perdifiato sulla fascia. Più pimpante nel primo tempo, meno nella ripresa.

Boussoufa 6.5 - Buona prova in mezzo al campo. Tiene botta ai giocatori avversari e si offre anche nelle proiezioni offensive.

El Ahmadi 6 - Lotta, recupera tanti palloni e rilancia l'azione.

Amrabat 6.5 - Parte forte, poi si affloscia. Si rilancia nella ripresa, via per un problema fisico. (Dal 76' S. Amrabat s.v. - )

Ziyach 6 - A corrente alternata sulla trequarti. Convince di più nel primo tempo.

Belhanda 5.5 - Ci saremmo aspettati di più dal trequartista: luci, ma molte ombre.

El Kaabi 5.5 - Ci prova in attacco, ma non è fortunato. Scompare nella ripresa. (Dal 77' Bouhaddouz 5 - Sfortunato in occasione dell'autorete. )