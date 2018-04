Le pagelle del Marsiglia - Bene Sarr e Thauvin

Risultato finale: Marsiglia-Salisburgo 2-0

Pelé 6.5 - Buona gara per il portiere del Marsiglia, almeno due interventi degni di nota. Porta inviolata.

Sarr 7 - Tanta grinta e interventi al limite. Corre per tre e mette più volte in difficoltà gli avversari. Gran bel giocatore.

Rami 6 - In mezzo alla difesa non sfigura, tiene a bada Hwang e Dabbur. Nella ripresa più grattacapi, ma non sbanda.

Luiz Gustavo 6 - Fronteggia con furore l'avversario, prova sufficiente.

Amavi 6 - Ci mette tutto quello che ha, non molla fino all'ultimo.

Lopez 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. (Dal 60' N'Jie 6.5 - Entra e segna, meglio di così?)

Sanson 6.5 - Detta i tempi della manovra. Prova più che positiva, in particolare nel primo tempo.

Thauvin 7 - Volenteroso, macina chilometri sulla fascia. Suo il gol che apre il match. Finisce stremato. (Dal 81' Germain s.v. )

Payet 7 - Due assist e tante belle idee. Uno dei calciatori più talentuosi di Francia. Peccato per la sua discontinuità

Ocampos 6 - Gioco di sponda per i compagni, dà il suo contributo sufficientemente. (Dal 52' Anguissa 6 - Bene in mezzo al campo.)

Mitroglou 6 - Primo tempo senza grandi sussulti. Ripresa di sacrificio. Pochi palloni giocabili, ma tanto impegno.