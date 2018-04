Le pagelle del Marsiglia - Kamara con personalità, Payet non si accende

Lo 0-0 del Velodrome fa scivolare il Marsiglia al quarto posto in classifica.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pelé 6 – Non impeccabile sul tiro di Sambia nel primo tempo, ma comunque efficace. Non corre altri pericoli nel resto dei 90 minuti.

Sakai 6 – Si propone spesso a destra entrando anche più di una volta in area di rigore, ma i suoi cross non trovano mai i compagni di squadra per il tap-in vincente.

Kamara 6,5 - Coppia inedita quella con Luiz Gustavo, ma è il giovane centrale classe 99’ a comandare la difesa anche con grande personalità. Esce bene sugli attaccanti del Montpellier e copre qualche buco lasciato dal compagno di reparto.

Luiz Gustavo 6 – Viste le tante assenze Garcia lo abbassa a fare il centrale e si destreggia come può tra Ikone, Sio e Sambia. Fatica a campo aperto, ma tutto sommato non rischia molto nel corso della gara.

Amavi 5,5 – In difficoltà sulla velocità di Ikone, non affonda come dovrebbe considerando gli spazi lasciati dal Montpellier. Impreciso su molti appoggi ai compagni.

Sanson 5,5- Non fornisce mai linee di passaggio pulite ai suoi compagni schiacciandosi troppo a ridosso dei suoi difensori. Migliora leggermente nella ripresa, ma è sfortunato nel colpire anche un palo con un tiro dalla distanza. (dall’83’ Njie – s.v.)

Lopez 5 – Più avanzato rispetto a Sanson, ma l’efficacia è praticamente la stessa. Fa tanto movimento tra le linee, ma si perde sempre nel momento dell’ultimo passaggio.

Sarr 5,5 – Sostituire Thauvin e i suoi 16 gol stagionali non è facile. Inizia bene complice un Roussillon non impeccabile, ma con il passare dei minuti la difesa del Montpellier gli prende le misure azzerando la sua pericolosità.

Payet 5,5 – Parte centrale, ma si sposta quasi subito a sinistra. Svaria molto per tutta la partita non dando punti di riferimento ai difensori avversari. Chiama spesso il pallone per cercare la giocata vincente, ma dopo un’ora di gioco deve arrendersi senza aver inciso. (dal 64’ Zambo Anguissa 6 – Garcia lo inserisce per fare densità a centrocampo ed evitare le ripartenze della squadra ospite. Riesce nel suo intento).

Ocampos 6– Nell’uno contro uno è micidiale, peccato che ne approfitti poco per tutta la partita. Le cose migliori le fa quando si trova a sinistra mettendo in un paio di occasioni Sarr e Sanson davanti al portiere.

Germain 5 – Preferito a Mitroglou, non crea pericoli verso la porta difesa da Lecomte. Pochi anche i palloni giocabili che gli arrivano. Esce nella ripresa. (dal 59’ Mitroglou 6 – Entra e ha subito un’occasione importante per portare in vantaggio i suoi. Solo un super Lecomte gli impedisce la gioia della rete. Manca un rigore sul centravanti greco).