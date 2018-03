Le pagelle del Marsiglia - Payet illumina, Ocampos cinico

Risultato finale: Marsiglia-Bilbao 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mandanda 6 - Si oppone su Aduriz ad inizio partita e quello è l’unico intervento del match.

Sakai 6 - Si limita alla fase difensiva, lasciando a Thauvin prima e Njie poi il compito di aggredire gli spazi.

Rami 6 - Va detto che il rigore concesso all’Athletic per un suo presunto fallo di mano risulta piuttosto generoso. Se la cava senza troppi affanni sui pochi attacchi degli spagnoli.

Rolando 6.5 - L’ex Inter si conferma pilastro della difesa francese con una prestazione molto positiva su Aduriz.

Amavi 6.5 - Fa un ottimo lavoro in copertura sulle comunque poche folate offensive di Williams, ingabbiandolo anche grazie al raddoppio di Rolando.

Thauvin 7 - Approfitta di ogni minimo varco a disposizione per far male alla difesa avversaria. E’ devastante sulla sua corsia di competenza, costretto però ad uscire per infortunio. (Dal 63’ Njie 6.5 - Ottimo impatto sul match.)

Lopez 6.5 - Guida la mediana con autorevolezza, senza commettere sbavature. (Dall’86’ Sarr SV.-)

Luiz Gustavo 6.5 - Collante della manovra della squadra di Garcia, non lesina energie in mezzo al campo ed è sempre pronto ad aiutare i compagni.

Payet 7.5 - Lestissimo nel trasformare il disimpegno di Etxeita in assist per il momentaneo 2-0 con una conclusione davvero niente male. Illumina il Velodrome con una serie di giocate da grande campione.

Germain 6 - Prezioso il suo movimento costante fra i centrali dell’Athletic Bilbao, per questione di centimetri non trova la gioia personale in più di una circostanza. (Dal 72’ Anguissa 6 – Entra a risultato già acquisito.)

Ocampos 7.5 - Apre le danze con una rete da vero opportunista al primo guizzo dei suoi, sul cross di Thauvin. Sigla la doppietta personale con altrettanto cinismo nella ripresa.