Le pagelle del Milan - Blackout Zapata, Kalinic è troppo solo

Risultato finale: Sampdoria-Milan 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Donnarumma 5.5 - Può nulla sul tiro da un metro di Zapata, imparabile. Nel finale subisce il raddoppio di Alvarez.

Zapata 4.5 - Partita quasi perfetta, benissimo in marcatura su Duvan col quale ingaggia un interessante duello. Ma c’è un dettaglio, fondamentale: l’assist (involontario) per la rete della Samp è inspiegabile. Ed è un istante che cancella tutto il resto.

Bonucci 5 - Soffre la fisicità di Zapata ed è spesso impreciso in fase d’impostazione, quando prova a scavalcare il centrocampo coi lanci lunghi.

Romagnoli 5.5 - Del trio difensivo è quello che commette meno errori. Puntuale negli interventi ed elementare, dunque essenziale, nello scarico del pallone.

Abate 5 - Tanta corsa e un’ottima diagonale nel primo tempo, cala nella ripresa e non offre mai respiro alla manovra sulla destra. Dall’82’ Borini sv.

Kessié 5 - Meno incisivo del solito, pigro in fase d’interdizione e si vede poco anche in zona offensiva. Un solo inserimento pericoloso.

Biglia 5 - Subisce la superiorità numerica degli avversari, va in difficoltà in copertura e quando ha palla, dato che i compagni si muovono poco, è costretto a ritardare la giocata.

Bonaventura 5.5 - Non demerita, offre qualità alla manovra ma lo fa a tratti, perché non sempre ha il supporto dei compagni. dal 77’ Calhanoglu sv.

Rodriguez 5.5 - Spinge tanto sulla corsia mancina ma non è sempre puntuale e preciso nei suggerimenti al centro.

Suso 5 - Soffre il ruolo, spaesato come seconda punta. Tanto movimento ma è poco incisivo. Non è un caso che le cose migliori, poche, le proponga da esterno destro, laddove sa d’esprimersi meglio. Dal 77’ Cutrone sv.

Kalinic 5.5 - Paga la poca brillantezza dei compagni, che lo lasciano solo al centro dell’attacco. Tanto movimento, qualche buona sponda ma nessuna palla giocabile.