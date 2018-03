Le pagelle del Milan - Bonucci protagonista, André Silva spreca

Risultato finale: Juventus-Milan 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 6 - Può nulla sui tre gol subiti, nella ripresa compie un vero e proprio miracolo su Higuain anche se il gioco era fermo per fuorigioco: resta la prodezza del gesto.

Calabria 6 - Spinge con buona costanza sulla destra, sovrapponendosi spesso a Suso. Nel finale Khedira attacca e crossa per Cuadrado dal suo lato.

Bonucci 6.5 - Accetta i fischi, che lo caricano, e sigla la rete del pareggio con un bel colpo di testa. Il più classico dei gol dell'ex.

Romagnoli 6 - Sempre pulito negli interventi ed elegante palla al piede. Vince diversi duelli con Higuain ma nel primo tempo concede troppi metri a Dybala, che non perdona.

Rodriguez 5.5 - Spinge meno del solito, resta spesso basso e l'ingresso di Cuadrado, che poi risulterà decisivo, lo convince a rinunciare quasi totalmente alle sortite offensive.

Kessié 6 - Recupera diversi palloni e partecipa attivamente alla manovra dei suoi coi classici «strappi» in velocità. Preziosa la sua fisicità.

Biglia 5.5 - Lascia troppo solo Dybala e nel finale, prima di uscire, rischia il secondo giallo. Dal 76' Montolivo sv.

Bonaventura 5.5 - Gara di grande sacrificio per il centrocampista. Tanti palloni giocati, utile anche in copertura ma, stranamente, risulta impreciso in un paio di suggerimenti potenzialmente decisivi.

Calhanoglu 6 - Sfortunato quando il suo destro si stampa sulla traversa, sul gol di Cuadrado è in ritardo perché a corto di fiato. Dall'81' Cutrone sv.

André Silva 5.5 - Si muove bene ed innesca diversi contropiedi, ma nel primo tempo fallisce una facile occasione di testa a pochi passi dalla linea di porta. Dal 65' Kalinic 5.5 - Non punge e non riesce a rendersi utile in area avversaria.

Suso 6 - Ispirato sulla destra, diverse volte punta l'avversario e ci prova con conclusioni che Buffon neutralizza senza grossi problemi. Non si arrende fino alla fine.