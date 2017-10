Le pagelle del Milan - Borini si dà da fare, male Musacchio

Risultato finale: Milan-Roma 0-2

Donnarumma 6 - Nel primo tempo, con un lancio impreciso in scarse condizioni di equilibrio, regala a Strootman la prima palla-gol del match. Nella ripresa prima salva su Florenzi, poi cade sotto i colpi di Dzeko e dello stesso vice-capitano giallorosso.

Musacchio 5 - Costantemente in affanno contro gli attaccanti avversari, tanti errori quando c'è da impostare dalle retrovie. Decisamente in ritardo sull'azione che porta al gol di Dzeko.

Bonucci 5.5 - Anche lui, come Musacchio, fatica davvero tanto nel costruire gioco da dietro: pochi lanci lunghi, ma tutti fuori misura. Così e così in marcatura su Dzeko. Nella ripresa sfiora il gol del possibile 1-0.

Romagnoli 6 - Dei tre in fase difensiva, è quello che soffre meno l'intraprendenza degli attaccanti giallorossi. Rischia poco o nulla contro Florenzi, gioca con personalità.

Borini 6.5 - Montella dà fiducia all'ex Sunderland nel ruolo di centrocampista laterale nel 3-5-2. La sua partita è pazzesca: fa avanti e indietro senza mai tirare il fiato, facendo in maniera esemplare le due fasi di gioco. (Dall'83' Bonaventura s.v.)

Kessié 5.5 - Lotta su ogni pallone nel settore centrale del campo e soprattutto s'inserisce con continuità, creando superiorità numerica sulla trequarti. Non una grande partita, però, dal punto di vista della qualità nell'ultima scelta.

Biglia 5.5 - Si posiziona in cabina di regia e prova a costruire qualcosa di buono nella metà campo avversaria. Nel primo tempo si muove bene, cala un po' nella ripresa.

Calhanoglu 5 - Sbaglia di tutto e di più sulla trequarti, non riesce mai a creare un pericolo dalle parti di Alisson. Conclude la serata con un fallo tattico su Nainggolan che gli costa il cartellino rosso.

Rodriguez 6 - Spinge molto, come suo solito. Ma non solo: anche in fase difensiva fa un buonissimo lavoro, non lasciando grandi varchi agli avversari.

André Silva 5.5 - Montella lo schiera perché è un tipo "da gare internazionali". In realtà, però, gira a vuoto nell'attacco rossonero: a parte un tiro da fuori che termina alto di poco, non si rende pericoloso.

Kalinic 6 - Si dà da fare, prova sempre a prendere posizione fra i due centrali della Roma. Manolas e soprattutto Fazio, però, lo limitano. Nella ripresa Alisson gli strozza l'urlo in gola, neutralizzandogli una conclusione che sembrava destinata a sbloccare l'incontro. (Dal 79' Cutrone s.v.)