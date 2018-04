Le pagelle del Milan - Calabria moto perpetuo, Bonaventura non incide

Risultato finale: Milan-Inter 0-0

G. Donnarumma 6.5 - Dimostra reattività sulle conclusioni dell'Inter e sui traversoni che arrivano dal fondo. Inizia non benissimo la ripresa ma è bravissimo ad anticipare a mano aperta Icardi.

Calabria 7 - Accompagna l'azione con costanza sulla destra sfornando sempre dei traversoni molto interessanti per i compagni. Un muro in copertura su Perisic e D'Ambrosio.

Bonucci 6.5 - Chiude bene gli spazi su Icardi, chiama Handanovic al miracolo con un colpo di testa nel primo tempo.

Romagnoli 6.5 - Preciso in area di rigore, non sbaglia nessun intervento consentendo poche giocate agli attaccanti dell'Inter.

Rodriguez 6 - Lo si vede spesso nella metà campo dell'Inter, graziato dal VAR sul gol di Icardi dove non era piazzato benissimo. Soffre un po' troppo in difesa, specialmente nella ripresa.

Kessié 6 - Fa tanta densità in mezzo al campo lottando su ogni pallone con la grinta che lo contraddistingue.

Montolivo 5.5 - Chiamato a sostituire Biglia in mezzo al campo, perde il duello con il centrocampo interista (Dal 71' Locatelli 6 - Spezzone giocando con diligenza davanti alla difesa).

Bonaventura 5.5 - Fa vedere delle buone giocate come il colpo di tacco che libera Cutrone in area ma commette anche tante imprecisioni (Dall'81' Borini sv).

Suso 5.5 - Assente ingiustificato nel primo tempo, nella ripresa fa vedere qualcosa in più ma è ancora troppo poco.

Cutrone 6 - Non è facile divincolarsi dalla coppia Miranda-Skriniar. Lotta con volontà e in un paio di occasioni chiama Handanovic alla parata. Realizza un gol da stropicciarsi gli occhi ma era in posizione irregolare (Dal 70' Kalinic 5.5 - Viene stretto nella morsa interista che non gli concede mai la giocata).

Calhanoglu 6 - Il più attivo dell'attacco rossonero, chiama Cancelo agli straordinari e pennella un pallone delizioso per Bonucci nella prima frazione di gara.