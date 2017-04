Le pagelle del Milan - Centrocampo non all'altezza, Donnarumma salva

Crotone-Milan 1-1

Donnarumma 7.5 - Decisivo dopo due minuti su Barberis, non può nulla sulla rete di Trotta ma salva sull'attaccante all'inizio della ripresa, prima del pareggio.

Calabria 6 - Qualche discesa pericolosa sulla corsia destra, dove il Milan riesce ad essere più incisivo. Soffre un po' Nalini sul piano fisico.

Zapata 5.5 - Perde nettamente il duello fisico con gli attaccanti del Crotone, che nel primo tempo creano una marea di problemi alla difesa rossonera.

Paletta 6.5 - Se il Milan non crolla nel primo tempo è merito del difensore italo-argentino, bravissimo a chiudere in più di una circostanza. Trova anche la rete del pareggio in mischia.

Vangioni 5 - Non attacca mai sulla sua corsia di competenza, si limita al compitino e dimostra scarsa personalità. Dal 91' Gomez s.v..

Kucka 5 - Va spesso in crisi sulla pressione dei centrocampisti di casa, è più volte costretto al fallo e rimedia un'espulsione che gli farà saltare la gara contro la Roma.

Locatelli 5.5 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo, ma viene pressato molto alto e ha difficoltà a ragionare. Sbaglia molto in fase di impostazione.

Mati Fernandez 5.5 - Si muove tra le linee ma sbaglia un po' troppo. Fa spesso confusione, mentre dovrebbe essere un riferimento importante per il centrocampo. Dal 78' Ocampos s.v..

Suso 6.5 - Prova ad illuminare la scena anche nel pessimo primo tempo della squadra rossonera. Cordaz gli dice due volte no. Nella ripresa viene sempre fermato sul più bello.

Lapadula 5.5 - Combatte con tutte le sue forze contro la difesa pitagorica, ma non incide. Si divora la rete nella ripresa, quando Rosi ribatte sulla linea la conclusione ravvicinata.

Deulofeu 5 - Un po' troppo nervoso, soprattutto nel primo tempo. Lo spagnolo non riesce quasi mai a creare pericoli alla difesa avversaria e battibecca con tutti. Dall'86' Bacca.