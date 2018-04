Le pagelle del Milan - Donnarumma da fenomeno, Kalinic non punge

Risultato finale: 0-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma 8- Il Napoli non tira molto verso lo specchio, è attento nelle uscite e nell’ordinaria amministrazione. È però portentoso nella parata al minuto 93’ su Milik, che salva il Milan e rovina i sogni scudetto della squadra di Sarri. Nel giorno della centesima presenza in A, dimostra di avere il talento per diventare tra i migliori al mondo.

Calabria 6 - Qualche errore in fase di disimpegno nel primo tempo, che per fortuna del Milan Insigne non sfrutta. Nella ripresa stesse difficoltà, ma maggiore attenzione in fase di impostazione.

Zapata 6,5 - Titolare nell’emergenza, gioca una gara molto attenta anticipando sempre Mertens e lottando alla grande con la fisicità di Milik.

Musacchio 6,5 - Anche per lui sensazioni positive, contro un attacco del Napoli che cerca di prenderlo in velocità. Sopperisce con grande senso della posizione.

Rodriguez 6,5 - Due grandi palloni in area del Napoli per Kalinic ed una chiusura provvidenziale su Callejon ad inizio ripresa. Il Napoli attacca molto dalle sue parti, ma lo svizzero non perde mai lucidità.

Kessiè 5,5 - Tanti, troppi errori soprattuto nel primo tempo. Il pubblico di San Siro lo incita e cresce leggermente nella ripresa.

Biglia 7 - Gioca una gara di grande intelligenza, svolgendo alla perfezione il ruolo di diga tra difesa e centrocampo. Recupera tantissimi palloni e non ne spreca neanche uno.

Bonaventura 6 - È suo il primo pericolo della gara, con Reina bravo a smanacciare il suo mancino velenoso. Corre molto e finisce per perdere lucidità. Stremato al momento del cambio. Dall’80 Locatelli sv.

Suso 6,5 - Gioca una gara di qualità, con spunti interessanti e giocate che potenzialmente possono fare male al Napoli. Nella fase finale si carica la squadra sulle spalle, provando l’assalto finale.

Calhanoglu 6 - Si muove molto, per non dare riferimenti a Maggio ed in qualche fase della gara riesce a metterlo in difficoltà. Buoni spunti, manca un pizzico di continuità in una prestazione comunque positiva.

Kalinic 5,5 - Arrivano diverse palle interessanti in area per lui, ma per un motivo o per un altro il numero 7 rossonero non riesce a pungere. Spesso anticipato da Albiol e Koulibaly, non mostra quella cattiveria che la gara imporrebbe. Dal 70’ Silva 6 - Nel finale di gara c’è da lottare e non si tira indietro.