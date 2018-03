Le pagelle del Milan - Gigio e Romagnoli decisivi, Bonucci roccioso

Risultato finale: Lazio-Milan 0-0 (4-5 dopo i calci di rigore)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

G. Donnarumma 7.5 - Salva il Milan a più riprese su Immobile con ottimi interventi, preciso anche nelle uscite sui cross dalle fasce. Decisive le sue due parate dagli undici metri.

Calabria 6.5 - Ancora una prestazione convincente del giovane esterno rossonero. Duella con Lulic dalla sua parte, vicino al suo secondo gol consecutivo sempre all'Olimpico.

Bonucci 7 - Regista della difesa per Gennaro Gattuso. Lancia sempre per Cutrone con precisione, impeccabile a protezione della sua area. Freddo dal dischetto.

Romagnoli 7.5 - Il calcio è spietato. Punisce la squadra per cui ha fatto sempre il tifo realizzando il rigore decisivo al termine di una prestazione da urlo in difesa.

Rodriguez 6 - Non si vede molto in attacco, si limita a svolgere il compito in difesa senza sbavature.

Kessié 6.5 - Partecipa alla lotta vincendo molti contrasti e perdendone altri. Prova anche la conclusione dalla distanza (Dal 96' Montolivo 6 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra in fase di contenimento).

Biglia 6 - Bene quando deve gestire il fraseggio palla a terra. Meno quando deve lanciare per le punte.

Bonaventura 6 - Timido nelle incursioni verso l'area biancoceleste. Gara comunque volenterosa per il centrocampista rossonero.

Suso 5.5 - Viene sempre fermato dall'avversario di turno. Scalda i guantoni a Strakosha nel primo tempo ma è troppo poco (Dal 108' Borini sv).

Cutrone 6 - Gara di sacrificio la sua. Lotta sempre sui palloni e con la difesa della Lazio, manca solo il gol (Dal 71' Kalinic 5 - Finisce per essere sempre arginato dalla difesa della Lazio, si divora la palla della finale).

Calhanoglu 6 - Caceres non gli lascia scampo un secondo. Dà però intensità cercando sempre l'accelerazione.