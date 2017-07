Le pagelle del Milan - Kessié gigante, Borini non incanta

Risultato finale: U. Craiova-Milan 0-1

Donnarumma 6.5 - Nel primo tempo viene chiamato solo una volta in causa e la sua è una grandissima parata sul tiro da posizione ravvicinata di Mitrita. Nella ripresa si fa sempre trovare pronto.

Abate 6 - Nei primi quarantacinque minuti spinge molto sulla corsia di destra, sovrapponendosi spesso e volentieri a Niang e Borini, che a turno si alternano sulla destra. Dietro duella ad armi pari con Bancu. Nella ripresa cala un po' d'intensità. Dal 73' Conti 6 - Poco più di un quarto d'ora in campo per lui, che si fa notare per le sue solite accelerazioni sulla fascia.

Musacchio 6.5 - Buona la prima per l'ex Villarreal, che convince anche in fase d'impostazione. Dà sicurezza all'intero reparto arretrato e non perde un duello con gli attaccanti avversari.

Zapata 6.5 - Anche lui, come Musacchio, non rischia granché: tiene alto il livello dell'attenzione per tutti i novanta minuti di gioco.

Rodriguez 6.5 - Spinge meno rispetto ad Abate, ma ha il grande merito di sbloccare l'incontro con un calcio di punizione forte e teso indirizzato verso il secondo palo. La sua avventura rossonera comincia nel miglior modo possibile.

Montolivo 5.5 - In attesa di Biglia, è lui ad avere le chiavi del centrocampo. A volte rischia la giocata e la mossa paga, in altre occasioni invece è meno lucido. Nel primo tempo mette i brividi a compagni e tifosi con un errore che manda Mitrita a tu per tu con Donnarumma: per sua fortuna, però, l'ex Pescara non ne approfitta. Cala nel secondo tempo.

Kessié 7 - Di gran lunga il migliore in campo. Qualità e quantità nel centrocampo rossonero: l'ex Atalanta fa di tutto e di più, prendendo la scena ed il controllo del settore centrale del campo. Delizioso il pallone che, nel finale di primo tempo, manda Rodriguez in porta. Gigante.

Bonaventura 5.5 - Non è pimpante come al solito, anzi. Fa poco per mettersi in mostra ed a volte sembra spaesato: Montolivo lo vorrebbe accanto a sé, Montella lo spinge sulla trequarti. Ne esce una partita piuttosto anonima.

Borini 5.5 - Ci mette un bel po' ad ingranare, i compagni all'inizio faticano a servirlo. Poi inizia a non dare punti di riferimento sulla trequarti e si nota maggiormente. Nella ripresa non si nota. Dal 65' André Silva 6 - Qualche buono spunto, ma si ritrova sempre a lottare contro due difensori avversari.

Niang 6.5 - Ha voglia di fare, di spaccare tutto e riscattarsi dopo la passata stagione. Se Montella aveva bisogno di messaggi, lui ha dimostrato di potersi ritagliare uno spazio in questo Milan: è sempre nel vivo del gioco e si muove tantissimo.

Cutrone 6.5 - Pazzesco il palo che nel primo tempo gli strozza l'urlo in gola. Ci riprova di testa, ma anche in quest'ultimo caso il pallone esce di poco alto. Un'estate da incorniciare, un precampionato da urlo. Dall'80' Antonelli s.v.