Le pagelle del Milan - Suso e Cutrone i migliori, delude Calhanoglu

Risultato finale: Milan-AEK 0-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma G. 6 - Nel primo tempo non deve fare granché ad eccezione di qualche uscita non troppo complicata. Nella ripresa quando serve si fa comunque trovare pronto.

Musacchio 5 - Brivido assoluto nel primo tempo quando restituisce palla a Simoes che per pura fortuna non trova da due passi il vantaggio per i greci. Meglio nella ripresa, ma l’errore resta.

Bonucci 5.5 - Stavolta non si rende protagonista di grossi errori, ma dà l’idea di non aver ancora infuso la propria esperienza e mentalità alla squadra. Qualche imprecisione nel primo tempo.

Rodríguez 6 - Il più positivo della difesa, spicca anche perché riesce anche a impostare bene la manovra dalle retrovie. Anche a lui comunque manca il guizzo per raggiungere l’eccellenza off.

Calabria 5.5 - Esordio ufficiale per lui in una fase a gironi di Europa League dopo essersi messo in mostra nei playoff. Ci mette tanta voglia, ma non basta. Pochi spunti sulla fascia e qualche errore di troppo in fase di appoggio.

Locatelli 6 - Si ritrova quasi da solo a fare filtro in mezzo al campo, ma se la cava abbastanza bene. Fa vedere il meglio nella ripresa, dove i reparti sembrano dialogare meglio tra loro. Alla fine strappa la sufficienza

Çalhanoğlu 5 - Prende pochissime iniziative in mezzo al campo. Appare sempre troppo lento e fatica a dare alla squadra la qualità di cui avrebbe bisogno. La delusione è tanta, al punto che i tifosi sui social invocano il ritorno di Honda.

Suso 6.5 - Quando ha la palla tra i piedi sembra sempre che possa succedere qualcosa da un momento all’altro. Il problema è che spesso non viene assistito a dovere dai compagni e quindi deve provare a fare tutto da solo. Viene sostituito inspiegabilmente. Dall’83’ Borini s.v.

Bonaventura 5.5 - Appare troppo isolato a sinistra e abbastanza avulso dal gioco. Non sembra proprio la sua serata, come dimostrano i tanti palloni persi e smistati male per le punte. Dal 72’ Kessié 5.5 - Prova a dare fisicità al centrocampo del Milan, ma ha poco tempo per poter realmente incidere.

Cutrone 6.5 - Assieme a Suso è indubbiamente uno dei migliori del Milan oggi. Si rende pericoloso in un paio di occasioni, solo un grande Anestis gli toglie la gioia del gol. Dimostra come mai al momento merita di giocare forse più di Kalinic.

Silva 5.5 - Ci mette tanta foga e voglia di fare, ma è anche molto impreciso quando si arriva negli ultimi metri. Nella ripresa ha una palla gol clamorosa, ma di testa riesce a spedirla fuori da due passi. Dal 62’ Kalinic 5 - Quasi si fa fatica ad accorgersi che è in campo. Un secondo tempo con pochissimi palloni giocati e zero occasioni da gol. È ancora fuori condizione.