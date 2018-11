Le pagelle del Monaco - Difesa colabrodo, Falcao non incide

Risultato finale: Monaco-Brugge 0-4

Benaglio 4.5 - Ne prende quattro ed il giudizio non può essere di certo positivo, sui gol poteva fare di più.

Sidibè 5.5 - Si spinge spesso in avanti, anche alla ricerca del tiro, ma non è sempre preciso.

Glik 5 - Sul gioco aereo si mette ben in mostra, ma palla a terra si vede la scarsa sinergia di reparto. (Dal 77' Tourè sv).

Jemerson 4.5 - Anche per lui una serata storta, non tiene a bada gli avversari quando spingono in verticale.

Barreca 4.5 - E' lui a provocare il rigore poi trasformato da Vanaken gara di sicuro da rivedere.

Tielemans 5.5 - Uno di quelli che merita un voto positivo, almeno per la tenacia con la quale arriva al tiro in porta.

Bennasse 5r - In copertura non è sempre preciso nell'aiutare la difesa che spesso si ritrova in difficoltà. (Dal 68' Massengo - Entra ma non ha praticamente mai modo di incidere).

Chadli 5 - Da lui ci si aspetta qualcosa di più, tanti cross ma poca concretezza negli ultimi metri.

Sylla 6 - Il migliore in campo per i suoi, trova spazi e prova a servire i compagni, senza disdegnare conclusioni in porta.

Falcao 4.5 - Esce tra i fischi dello Stade Louis II, e di fatti la sua prestazione è da dimenticare. Soltanto un colpo di testa pericoloso in avvio, poi sparisce dai radar. (Dal 60' Gouano 5.5 - Prova a fraseggiare con i compagni che, però, non lo seguono).

Diop 5.5 - Anche lui prova la conclusione, ma il suo rendimento è altalenante e non si rende decisivo.