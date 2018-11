Le pagelle del Monaco - Diop positivo, Falcao impalpabile

Risultato finale: Monaco-PSG 0-4

Benaglio 6 - Ne prende 4, ma ne evita altrettanti.

Sidibé 5 - In difficoltà sulla fascia: fatica tanto con Diaby e Mbappé.

Mukinayi 5 - Serata nera con Cavani e soci. Esordio sfortunato.

Jemerson 5 - Non aiuta il compagno di squadra in fase di non possesso. Brutta gara anche per lui.

Henrichs 5.5 - Non convince in fase di spinta. Poca tranquillità in quella di non possesso.

Ait Bennasser 5.5 - Ci prova, ma non è sempre puntuale nelle conclusioni. In ombra nella ripresa.

Pelé 5.5 - Spinge nella prima parte di gara. Cala nella ripresa non dando il giusto appoggio alla manovra.

Grandsir 5.5 - Fa girare il pallone, ma non è sempre lucido in fase di rilancio.

Diop 6 - Inizia bene con più di un'occasione pericolosa. Poi cala d'intensità. Il migliore con Benaglio.

Chadli s.v. - Si fa male dopo 20'. La sua tecnica sarebbe servita. (Dal 21' Mboula 5 - Spreca una grande occasione ed esce per un infortunio. Sfortunato).(Dal 48' Isidor 5.5 - Troppo acerbo per incidere)

Falcao 4.5 - La Tigre è un gattino. Non trova spazio tra le maglie avversarie. Esce malinconico. (Dal 65' Massengo 5.5 - Non lascia il segno).