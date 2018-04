Le pagelle del Monaco - Subašić bersagliato. Falcao scalognato

Risultato finale: PSG-Monaco 7-1

Subašić 4 - Incassa, suo malgrado, sette reti sentendosi, per lo più, bersagliato.

Touré 6 - Riscatta una prestazione difensivamente insufficiente servendo un assist a Rony Lopes.

Raggi 5 - Fatica a contenere gli avversari commettendo diversi errori sotto l'aspetto difensivo.

Jemerson 5 - Subisce vistosamente gli attaccanti avversari non riuscendo ad arginarli.

Jorge 5 - Contiene a stento i diretti avversari concedendo, spesso, qualche metro di troppo.

Fabinho 5 - Non entra correttamente in partita rincorrendo, per lo più, gli avversari.

João Moutinho 5,5 - Gioca timidamente in mezzo al campo cercando, e non trovando, la via del gol.

Sidibé 5,5 - Corre docilmente lungo l'out di competenza uscendo anzitempo per infortunio (dal 33' Ghezzal 5,5 - Subentra all'infortunato Sidibé tentando, e non trovando, la giocata giusta).

Lemar 4,5 - Galleggia sulla trequarti disputando una prestazione decisamente anonima.

Rony Lopes 6,5 - Crea un paio di pericoli al PSG riuscendo, rapacemente, a firmare un gol (dal 79' Diakhaby sv - Sostituisce Rony Lopes non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare).

Falcao 4 - Perde il duello contro la retroguardia del PSG realizzando una sfortunata autorete (dall'82' Tielemans sv - Prende il posto di Falcao non avendo né tempo né modo di farsi valutare).