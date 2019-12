Le pagelle del Monterrey - Funes top, Layun si addormenta

Risultato finale: Monterrey-Liverpool 1-2

Barovero 6.5: bravo a fermare Keita e Salah quando se li ritrova uno contro uno, non può fare nulla sulle due reti subite.

Medina 6: grinta e corsa sulla fascia destra, non si tira indietro nemmeno quando c’è da ripartire in contropiede.

Montes 6.5: alza bandiera bianca a dieci minuti, quando proprio non ce la fa più. E il muro del Monterrey crolla poco dopo la sua uscita (dal 79’ Layun 5: ha sulla coscienza il gol del raddoppio di Firmino: è lui che si fa anticipare dall’attaccante del Liverpool per l’1-2 in extremis).

Sanchez 5.5: nel primo tempo rischia tantissimo su Salah, non mostra troppa sicurezza quando ha il pallone tra i piedi.

Vangioni 6: non avrà fatto rimpiangere il Milan, però si è dimostrato all’altezza della situazione. Bravo sia a contenere che a ripartire.

Pabon Rios 7: un motorino instancabile, al quale però vanno aggiunti anche due piedi buoni: insieme a Funes è la stessa del Monterrey. (dall’83’ Meza sv).

Rodriguez 6: lotta su ogni pallone, non molla mai fino al 90esimo.

Pizarro 6.5: cresce alla distanza, specialmente nella ripresa vengono fuori tutte le sue qualità (dal 90’ Gonzalez J sv).

Ortiz 6: alla fine non ce la fa più per i crampi dopo una partita tutta cuore e polmoni.

Gallardo 6: non è molto preciso con il sinistro, compensa con una corsa costante sulla fascia mancina.

Funes Mori 7: il gol da rapace d’area di rigore, una partita di sacrificio e qualità. Quando i compagni non sanno a chi dare il pallone, possono contare su di lui: tiene in apprensione tutta la difesa Reds e fa reparto da solo. E’ quasi sprecato per il calcio messicano.