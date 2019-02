Le pagelle del Montpellier - Mollet velenoso. Hilton scalognato

Risultato finale: PSG-Montpellier

Lecomte 4,5 - Subisce un cospicuo numero di tiri in porta incassando, suo malgrado, cinque reti.

Mendes 5 - Viene colpevolmente anticipato in occasione dell'1-0 avversario uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 20' Cozza 5,5 - Subentra all'infortunato Mendes faticando, come i suoi compagni di reparto, a contenere gli avversari).

Hilton 4,5 - Macchia indelebilmente la sua prestazione rendendosi protagonista di un autogol e mezzo.

Congré 5,5 - Affianca diligentemente Hilton subendo, così come i suoi compagni di squadra, la sortite offensive del PSG.

Aguilar 6 - Percorre regolarmente la fascia destra servendo, qua e là, qualche cross interessante.

Skhiri 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni rincorrendo, per lo più, gli avversari.

Le Tallec 6 - Combatte lungo la mediana arancioblù cercando, e non trovando, una giocata determinante (dall'81' Lasne sv - Sostituisce Le Tallec non riuscendo, nel tempo a sua disposizione, a farsi notare).

Oyongo 6,5 - Interpreta un paio di ruoli immolandosi, nel primo tempo, sul destro a botta sicura di Nkunku.

Laborde 5,5 - Cerca egoisticamente la via del gol non riuscendo, nonostante la caparbietà, a trovarla (dal 74' Sambia 5,5 - Prende il posto di Laborde non donando le energie sperate al centrocampo di Der Zakarian).

Škuletić 6 - Lotta contro l'intera retroguardia del PSG vedendosi negare il gol, più volte, da un Buffon in stato di grazia.

Mollet 7 - Calcio indistintamente, e velenosamente, con entrambi i piedi firmando, con una punizione da posizione proibitiva, il momentaneo 1-1 arancioblù.