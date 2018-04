Le pagelle del Montpellier - Super Lecomte, impalpabili gli attaccanti

Il Montpellier si conferma la seconda miglior difesa della Ligue fermando sullo 0-0 il Marsiglia.

Lecomte 7 – Non deve compiere parate nel primo tempo nonostante il pallino del gioco sia sempre in mano al Marsiglia. Fortunato nelle ripresa in occasione del palo colpito da Sanson, mentre è miracoloso sul tiro ravvicinato di Mitroglou tenendo in vita la partita.

Congre 6 - Perde i duelli con Ocampos, ma la sua fortuna è la serata no dell’esterno del Marsiglia. Dà comunque la sensazione che dal suo lato si possa sfondare in qualsiasi momento.

Hilton 6 – Esce bene sui trequartisti di Rudi Garcia. Dei tre centrali è il più pulito e ordinato anche in fase di smistamento del pallone. Annulla Germain e viene graziato da Lesage su un fallo in area ai danni di Mitroglou

Mukiele 6 – In difficoltà quando deve impostare e spesso in ritardo sui tagli di Payet e Ocampos. Cresce nella ripresa spazzando via ogni pallone arrivato dalla sua parte.

Aguilar 6 - Si concentra di più sulla fase difensiva andando spesso a raddoppiare su Congre che viene costantemente puntato da Ocampos. Gara di sacrificio per il numero 2 del Montpellier.

Lasne 6 – Dà una mano ai tre centrali nel contenere gli inserimenti dei trequartisti del Marsiglia. Tanti i palloni intercettati, ma non è supportato dai compagni in fase di ripartenza.

Skhiri 5 – Più di un errore nell’impostazione dei contropiedi complice anche i reparti molto lunghi. Non incide come vorrebbe Zakarian.

Roussillon 5,5 – Sarr è un cliente scomodo, ma dopo qualche minuto di adattamento prende le misure al numero 17 del Marsiglia. Frettoloso in fase offensiva e spesso impreciso nel servire i compagni in area di rigore. (dall’82’ Mendes – s.v.)

Ikone 5,5 – Non approfitta fino in fondo della marcatura larga di Amavi. Sue comunque le scorribande più pericolose verso la porta difesa da Pelè. Nella ripresa si spegne e il tecnico lo cambia. (dal 73’ Mbenza 5,5 - Dovrebbe dare più respiro ai compagni con le sue ripartenze, ma finisce per essere schiacciato nella morsa finale del Marsiglia).

Sio 5 – Serata difficile per il centravanti ospite che nel primo tempo non riceve palloni giocabili. Nella ripresa si vede solo una volta in avanti con un'azione personale, ma nulla di più. (dall’85’ Camara – s.v.)

Sambia 5 – Suo l’unico squillo del primo tempo verso la porta difesa da Pelè, ma troppo poco per impensierire anche una difesa rimanegiata come quella del Marsiglia.