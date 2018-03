Le pagelle del Napoli - Albiol riapre i giochi, l'attacco crea e spreca

Napoli-Genoa 1-0

Reina 6 - Diversi interventi, ma nulla di particolarmente impegnativo. Un paio di conclusioni centrali e qualche buona uscita nel traffico.

Hysaj 6 - Coinvolto meno rispetto ad Mario Rui sull'out mancino e quando si sgancia non sempre fa la scelta finale giusta. Sicuro in fase difensiva, è autore di almeno un paio di chiusure su situazioni molto insidiose.

Albiol 7,5 - Prende il tempo a tutti su calcio d'angolo e firma il gol pesantissimo che riapre la lotta Scudetto. La valutazione non è solo per la rete fondamentale, ma anche per il grande secondo tempo, dominando anche sul gioco aereo e chiudendo col 95% di precisione in uscita.

Koulibaly 6,5 - Un errore ad inizio gara, nell'azione che porta al tiro Bertolacci, ma per il resto ci mette spesso una pezza sulle ripartenze del Genoa ed è preciso nell'uscita da dietro.

Mario Rui 6,5 - Molto cercato dai compagni in uscita, è il secondo giocatore per palloni giocati (87). Non la butta mai via (93,1% di precisione) e dagli scambi in un fazzoletto con Insigne e Zielinski nascono azioni importanti.

Allan 6 - Vince tanti duelli ed è importante nelle due fasi. Rispetto al solito sbaglia qualche tocco di troppo (chiude con un bassissimo 75% di precisione) e si divora da due passi il gol nel primo tempo.

Jorginho 6,5 - Non manca qualche errore in più rispetto al solito, ma nonostante la pressione e la densità del Genoa chiude con 109 tocchi, trovando anche qualche varco interessante.

Hamsik sv - Appena 18 tocchi, provando a sbloccare le giocate sulla sinistra, prima di uscire per un problema muscolare (dal 20' Zielinski 6 - Buon impatto sul match, trovando diverse accelerazioni che mettono in crisi la difesa del Genoa. Dialoga nello stretto con risultati alterni ed è più intenso in fase di non possesso)

Callejon 6 - Tanto lavoro per la squadra, ma non sempre è nel vivo del gioco in fase di possesso. Trova il solito taglio, ma non la zampata anticipando Perin e nel finale non si intende con Milik (dall'84' Rog sv)

Mertens 6,5 - In una partita complicata, nella morsa dei centrali del Genoa tutto rintanato nella propria trequarti, trova comunque buone giocate arretrando molto. Sfortunato nel palo interno a Perin battuto (dall'80' Milik 6 - Non si intende con Callejon, poi mette in porta Insigne che non concretizza ma è utile nel guadagnare qualche fallo nel finale molto sofferto)

Insigne 6,5 - Disputa una grande gara, seppur non coronata dal gol. Prende il tempo a tutti di testa su calcio d'angolo colpendo il palo a Perin battuto, poi nella ripresa supera il portiere con un tocco sotto trovando il salvataggio sulla linea. Grande generosità nel finale facendo respirare i compagni.