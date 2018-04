Le pagelle del Napoli - Azzurri rimasti davanti alla tv, si salva solo Allan

Fiorentina-Napoli 3-0

© foto di Federico De Luca 2018

Reina 5,5 - Prende il primo gol sotto le gambe nella ripresa ha un buon rifletto su Chiesa ma poi non è reattivo sulla deviazione di Hysaj che porta al 2-0.

Hysaj 5 - Non sembra ispiratissimo, sin dai primi tocchi sbagliati che saranno una costante. Sfortunato nella deviazione col fianco che porta al raddoppio.

Albiol 5,5 - Non commette particolari errori, ma in una serata così storta non può che affondare con tutto il reparto difensivo che soffre la squadra lunga e sbilanciata.

Koulibaly 4,5 - La sua partita dura 8 minuti. Il tempo di entrare fuori tempo su Simeone e lasciare la squadra in 10 quasi condannando alla sconfitta i compagni.

Mario Rui 5 - C'è poco spazio per l'uscita palla al piede, forza tante giocate con personalità ma inevitabilmente finisce con tanti errori. Nel finale non riesce a mettere in fuorigioco Simeone.

Allan 6,5 - Il migliore del Napoli e l'ultimo a mollare. Corre per due provando a sopperire all'inferiore numerica. Recupera tanti palloni e dà diverse scosse ai suoi nei momenti più difficili.

Jorginho sv - Gioca giusto tre palloni, prima di essere richiamato in panchina per poter inserire Tonelli dopo il rosso a Koulibaly (dal 10' Tonelli 5 - Troppo spazio a Simeone sul primo gol e fermo anche sul secondo sorpreso dalle deviazioni. Un buon salvataggio nella ripresa, ma sono tanti i rischi con la squadra che perde i soliti equilibri)

Hamsik 5 - Costretto ad accentrarsi dopo l'espulsione di Koulibaly e l'uscita di Jorginho coprendo più campo. Va in affanno, perde lucidità e sbaglia molto (dal 12'st Zielinski 6 - Qualche buona percussione, con personalità, con la squadra però lunga e che non riesce ad accompagnare le iniziative isolate)

Callejon 5 - Costretto quasi sempre a rincorrere dopo l'espulsione. Dal suo lato deve leggere spesso l'arrivo di due avversari. Nella ripresa quando ha spazio gli manca lucidità e finisce per innervosirsi molto.

Mertens 5 - Ancora una prova anonima, stavolta ha come attenuanti i pochissimi palloni importanti su cui incidere. Prova a svariare per trovare spazio, ma senza riuscire ad incidere (dal 12'st Milik 5,5 - Entra nel momento di massima difficoltà dei compagni e non è che riesca a fare molto per sovvertire la situazione. Spesso circondato, combina poco)

Insigne 5,5 - Partita complicata anche per lui, francobollato a tutto campo. Ha qualche chance, in una svirgola in modo goffo, ma sul piano dell'impegno è tra gli ultimi a mollare.