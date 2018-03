Le pagelle del Napoli - Buona prova, ma attaccanti ancora imprecisi

Inter-Napoli 0-0

Reina 6 - Un passaggio sbagliato ad inizio gara che poteva costare caro. Per il resto non è quasi mai impegnato e su una delle poche occasioni dell'Inter lo salva il palo.

Hysaj 6 - Vince tanti duelli, nonostante di fronte abbia un cliente scomodo come Perisic. Tra i più sicuri in fase difensiva mentre non manca qualche errore in uscita (89% precisione).

Koulibaly 6,5 - Jorginho è seguito ad uomo e si alza quasi da regista, chiudendo con addirittura 148 tocchi (95% di precisione). Qualche piccola sbavatura, ma tutto sommato tiene bene il duello con Icardi.

Albiol 6 - Una disattenzione sul palo di Skriniar, in collaborazione con Koulibaly nel posizionamento a zona, ma all'interno di una gara ordinata e con buoni interventi senza concedere occasioni .

Mario Rui 6 - Il Napoli si appoggia molto su di lui in uscita. Gioca 103 palloni, non manca qualche imprecisione e qualche intervento rischioso, ma la prova con la Roma è alle spalle.

Allan 5,5 - Negli spazi stretti non ripete le ultime grandi prestazioni. E' in grande fiducia e si intestardisce in qualche percussione palla al piede nel traffico. Impreciso nell'ultimo passaggio, cala alla distanza (dal 43'st Rog sv)

Jorginho 6 - Primo tempo difficile, braccato a tutto campo. Meglio nella ripresa con più spazio per velocizzare la manovra e trovare il varco giusto, senza perdere le misure dando copertura.

Hamsik 6 - Gara di sacrificio, giocando lontano dalla porta per dare aiuto a Jorginho nello sviluppo del gioco, non senza qualche errore. Si alza quasi esclusivamente per la pressione alta (dal 25'st Zielinski 6 - Entra con fiducia trovando varchi interessanti per gli attaccanti, ma anche diversi errori rischiando però la giocata)

Callejon 5,5 - Difficile attaccare la profondità contro un avversario così basso. Qualche cross velenoso e punge più che altro quando entra dentro al campo, anche se non sempre ha grande assistenza dai compagni di reparto.

Mertens 6 - Non è molto pericoloso, costretto spesso ad abbassarsi per sfuggire alla morsa dei due centrali. Nella ripresa Skriniar lo chiude agevolmente, ma trova assist di qualità, come la girata che manda in porta Insigne che spreca tutto col pallonetto (dal 41'st Milik sv - Pochi minuti per essere giudicato)

Insigne 5,5 - Solita prova di qualità e generosità, ma valutazione che risente dell'errore sotto porta della ripresa. Sfiora il gol col suo tipico tiro a giro, ma poi spreca incredibilmente l'occasione più ghiotta tentando da pochi passi un complicato pallonetto anziché la conclusione.