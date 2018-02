Le pagelle del Napoli - Callejon imprendibile, Zielinski, Rui e Hysaj al top

Napoli-Lazio 4-1

Reina 6 - Riesce solo a sfiorare sul gol. Forse poteva uscire dai pali, ma il cross non è di facile lettura per spiove proprio nell'area piccola. Per il resto non è particolarmente impegnato.

Hysaj 7,5 - Superlativo in quella che è probabilmente la miglior prova in azzurro. Tiene botta sul piano fisico nel primo tempo, poi si scatena nella ripresa e quando parte in percussione lascia Lulic, e poi Lukaku, sul posto.

Koulibaly 6,5 - Non impeccabile ad inizio gara, facendosi infilare spesso da Immobile nell'attacco alla profondità. Superato il momento di sbandamento, però, è autore delle solite giocate, sbrogliando anche situazioni pericolose.

Tonelli 7 - In realtà non offre una prova superiore a quella di Koulibaly, ma è da premiare perché dopo un anno di inattività - e la valigia pronta nelle ultime due sessioni di mercato - si ritrova titolare per i ko di Albiol e Chiriches e si fa trovare pronto, fisicamente e mentalmente. Bada al sodo, senza fronzoli, ma è un giocatore su cui poter contare.

Mario Rui 7,5 - Straripante in entrambe le fasi di gioco. Già nelle ultime prove era parso in evidenza crescita, con la Lazio sfodera la miglior prestazione in azzurro. Concede poco o nulla e si sgancia con continuità, propiziando anche il gol di Zielinski.

Allan 7 - Nella prima mezz'ora di difficoltà è quasi l'unica diga davanti alla difesa azzurra. Con tutta la squadra, prende il largo nella ripresa e diventa incontenibile (dal 36'st Rog 6 - Dieci minuti finali a risultato acquisito. Scalda i motori in vista dell'Europa League)

Jorginho 7 - Soffre inizialmente la fisicità degli avversari, poi appena ha più spazio inizia a far correre la palla e lanciare i compagni in porta da ogni posizione. Firma l'assist per l'1-1 di Callejon, ma fa partire anche la transizione per il gol di Mertens.

Hamsik 6 - 45' provando ad allargare il gioco ed azionare il gioco sugli esterni. Fatica sia per l'atteggiamento della Lazio ma anche un problema alla schiena che poi lo costringe al cambio all'intervallo (dal 1'st Zielinski 7,5 - Entra e spacca la partita. Gli riesce praticamente tutto: beffa Strakosha deviando il tiro di Mario Rui per il 3-1 che incanala il match. Trova il varco per il gol di Mertens e chiude con 51 tocchi in un tempo ed il 97% di precisione)

Insigne 6,5 - Non trova il gol, ma ci va vicino in tantissime occasioni - sfiorando anche un eurogol dalla trequarti con un pallonetto - e nel primo tempo è tra i più pericolosi, facendo salire i suoi nel momento di difficoltà.

Mertens 7 - Poche chance nel primo tempo, ma gioca sempre per la squadra divincolandosi tra i centrali della Lazio. Bravo a crederci sul gol, dettando il movimento in profondità a Zielinski e chiude definitivamente il match.

Callejon 7,5- Tutti lo conoscono, lo studiano e lo aspettano, ma lui fa sempre gol allo stesso modo. Taglio perfetto dietro Lulic sul filo del fuorigioco e l'1-1 nel momento più difficile del match. Propizia il 2-1 con un cross teso molto velenoso e lì la partita si indirizza. Gioca sempre per la squadra con una generosità infinita ed esce con la standing ovation (dal 39'st Maggio sv)