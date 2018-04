Le pagelle del Napoli - Enorme prova collettiva, Koulibaly riapre i giochi

Juventus-Napoli 0-1

Reina 6 - Il palo lo salva su una punizione di Pjanic deviata e per il resto non deve compiere particolari interventi, gestendo bene diverse uscite.

Hysaj 7 - Come Mario Rui dall'altro lato, disputa una prova di estrema applicazione, contro clienti scomodi come Dybala che partiva da quella zona. E nel finale non si scompone neanche su Mandzukic che ha caratteristiche totalmente diverse. Sempre ben posizionato, non si lascia mai superare.

Albiol 7 - Ingenuo sulla punizione al limite ad inizio gara, ma è probabilmente l'unica sbavatura di una partita sontuosa, sbrogliando anche situazioni molto pericolose. Meno responsabilità del solito in uscita, anche per scelta della Juventus nella pressione.

Koulibaly 8 - Partita enorme, ancora di più il gol che vale la vittoria all'Allianz Stadium e riapre totalmente la corsa Scudetto. Fino a quel momento perfetto nel togliere il tempo a Higuain e sul gioco aereo anche nella propria area di rigore. Monumentale anche in uscita chiudendo con 75 tocchi di qualtà e personaltià, meno solo di Jorginho.

Mario Rui 7 - Sempre applicato, concede pochissimo a velocisti devastanti a campo aperto come Cuadrado. Bravissimo nel leggere le traiettorie sui continui cambi di gioco sul suo lato.

Allan 7 - Non trova particolari inserimenti, ma partita di spessore dal punto di vista dei duelli vinti e della pressione alta che mette in difficoltà l'uscita difensiva della Juve. Esce stremato (dall'80' Rog sv)

Jorginho 7 - Chiude con 113 palloni, giocati senza mai perdere la calma, nonostante pochi uomini alle spalle ed il timore umano di poter scatenare le ripartenze letali di Dybala e Douglas Costa e poi Cuadrado. Sempre attento anche nell'accorciare per il recupero palla immediato.

Hamsik 6 - Buona partita del capitano in entrambe le fasi di gioco. Un'occasione sprecata ad inizio match, per il resto 63 tocchi in 66' per sviluppare gioco ed aprire la Juve tutta dietro (dal 66' Zielinski 6 - Entra con personalità, tentando sempre la percussione centrale. Diversi palloni sbagliati, ma mette sotto pressione la Juve per vie centrali ed in affanno in disimpegno)

Callejon 6,5 - Inesauribile in entrambe le fasi di gioco. Attacca la profondità con continuità, con risultati alterni, e nell'azione successiva è alle spalle del terzino seguendo gli inserimenti avversari. Suo l'angolo del gol-vittoria.

Mertens 5,5 - Partita difficile, nella morsa dei due centrali. Pochi palloni su cui incidere realmente, con la Juve che soffoca ogni spazio centrale e concede gli esterni. Esce con appena 15 tocchi (dal 51' Milik 6 - Non un grandissimo impatto, sbagliando diversi tocchi, ma dà maggiore peso centralmente e già con la presenza crea dei grattacapi ai centrali liberando spazio per i compagni)

Insigne 7 - E' sua la prima occasione, ma non riesce a trovare la porta. E' sempre nella partita, favorendo lo sviluppo sulla sinistra o accentrandosi per mandare dentro le mezzali. Come Callejon, è inesauribile nel posizionarsi comunque sempre dietro il pallone e nell'offrire il raddoppio a Mario Rui nell'emergenza. Suo il tentativo che porta all'angolo del gol.