Le pagelle del Napoli - Fase difensiva da brividi. Ounas unica nota lieta

Risultato finale: Sampdoria-Napoli 3-0

Ospina 5.5 - Non compie parate degne di nota, non ha particolari colpe sulle reti incassate. Ma ne incassa pur sempre tre.

Hysaj 5.5 - In fase di spinta dà il suo solito apporto. In fase difensiva, invece, compie qualche sbavatura di troppo come quella sul secondo gol di Defrel.

Koulibaly 5 - Nella settimana del rinnovo del contratto fino al 2023 arriva una prestazione infelice: 90 minuti in balia degli attaccanti blucerchiati.

Raul Albiol 5 - Non riceve la giusta copertura quando la Sampdoria cambia passo e va in difficoltà. Non impeccabile nella marcatura di Quagliarella in occasione del 2-0.

Mario Rui 5 - Bereszynski è in serata di grazia e il portoghese quasi mai riesce a ostacolarlo.

Allan 6.5 - Solito grande lavoro di quantità e qualità. Il brasiliano, però, questa sera è stato poco supportato dal resto della squadra.

Diawara 5 - Preferito a capitan Hamsik, è troppo timido in cabina di regina e poco nel vivo del gioco. Più nel vivo dell'azione nel secondo tempo, ma questa volta è troppo tardi. Dal 71esimo Rog 6 - Entra quando il forcing per provare a riaprire il match s'è esaurito. Nel finale la Sampdoria gestisce e allunga, il croato tocca pochissimi palloni.

Zielinski 5.5 - Qualche strappo, ma rispetto a una settimana fa non riesce a fare la differenza. Nel finale a risultato ormai andato perde la testa e commette troppi interventi gratuiti.

Verdi 5 - Stecca alla prima da titolare con la maglia del Napoli. Si vede poco, quando lo fa è troppo impreciso. Dal 46esimo Ounas 6.5 - Entra e dà subito più velocità alla manovra azzurra. L'unica nota lieta in una serata da dimenticare.

Milik 6 - Spazia molto sul fronte d'attacco. E' sempre nel vivo del gioco, ma quasi mai in posizioni pericolose.

Insigne 5 - Dopo una manciata di secondi 'rischia' di andare a segno muovendosi bene su una palla in verticale. E' l'unico spunto degno di nota: Ancelotti dopo 45 minuti lo lascia in panchina. Dal 46esimo Mertens 5 - A differenza di Ounas, non riesce a dare al Napoli il cambio di passo sull'out mancino.