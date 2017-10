Le pagelle del Napoli - Insigne firma il +5, Jorginho-Allan dominanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Reina 6,5 - Mai impegnato dalla Roma se non nella ripresa, quando con grande reattività smanaccia sul palo la palla del possibile pareggio. Gestisce bene diversi retropassaggi nel finale per far scorrere i secondi.

Hysaj 6,5 - Ha il compito forse più complicato contro Perotti che lo punta a ripetizione, ma limita i danni concedendo nel complesso qualche cross. Non perde mai la calma in uscita ed il Napoli gioca spesso su di lui.

Albiol 7 - Stravince il duello con Dzeko che irritato lo scalcia più volte. Monumentale anche in fase d'impostazione, sia nell'aggirare la pressione su Jorginho che cambiando gioco su Insigne ad occhi chiusi e aprendo varchi nella Roma.

Koulibaly 7 - Un muro invalicabile. Bellissima la chiusura su Dzeko nel finale su uno dei pochi movimenti errati della linea difensiva. Impeccabile di testa e nell'occupare il primo palo sui cross laterali.

Ghoulam 7 - Si conferma a livelli altissimi. Sempre più nel vivo del gioco, chiudendo dietro Jorginho ed Insigne per passaggi, sbagliando poco nonostante l'enorme dispendio fisico su tutta la fascia. Puntuale anche in un paio di chiusure nella ripresa.

Allan 7 - Inesauribile. Offre sempre lo scarico ai compagni ed appare in una fase di strapotere dal punto di vista fisico. Bene anche col pallone tra i piedi (95% di precisione) e non è un caso se il Ct del Brasile lo osserverà a Manchester.

Jorginho 7 - Pur uscendo con 20' di anticipo, per un'ammonizione inesistente che lo condiziona molto, chiude con più passaggi (83) ed un 91% di precisione. Primo tempo di assoluta perfezione, eludendo sistematicamente la pressione di Nainggolan. Bene anche in fase di recupero e pressione (dal 27'st Diawara 6 - Entra nel momento cruciale del match e risponde presente. Calma e intelligenza nel gestire palloni pesanti)

Hamsik 6,5 - Nel primo tempo spettacolare del Napoli c'è tanto di lui. Chiude triangoli con Insigne e Ghoulam ad occhi chiusi, sempre presente anche in fase di non possesso ma non perde lucidità e sbaglia pochissimo (dal 25'st Zielinski 6 - Non ha un grande impatto sul match. Diversi errori banali che fanno infuriare Sarri in panchina, poi si conquista qualche fallo nel finale)

Insigne 7 - Non aveva mai segnato alla Roma ed è proprio suo il gol-vittoria pesantissimo che vale il +5 in classifica. Al di là della rete la sua partita è tanto altro: 80 tocchi col 93% di precisione e tanto sacrificio in aiuto a Ghoulam.

Callejon 6,5 - Gli manca il guizzo sotto porta, ma i suoi movimenti tengono in costante apprensione la difesa giallorossa. Tiene molto basso Kolarov che si sgancia solo nel finale (dal 37'st Rog sv)

Mertens 6,5 - Una partita molto diversa dalle precedenti per lui. Fatica ad essere innescato, controllato a tutto campo, ma si crea qualche spunto e nella ripresa si divora il 2-0. Si sacrifica nell'ultima mezz'ora conquistando falli e facendo salire i suoi.