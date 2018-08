Le pagelle del Napoli - Insigne il migliore, Allan domina in mediana

Risultato finale: Lazio-Napoli 1-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Karnezis 6 - Non ha colpe sul gol subito nel primo tempo. Nel complesso, l'attacco della Lazio non si affaccia troppe volte dalle sue parti.

Hysaj 6.5 - Ordinato in fase difensiva, da un suo cross nasce la rete del sorpasso del Napoli.

Albiol 5.5 - Sul gol che sblocca il match è il principale colpevole: è l'unico che può neutralizzare la finta di Immobile, ma abbocca permettendo al centravanti di Torre Annunziata di trovarsi a tu per tu con Karnezis.

Koulibaly 5.5 - Anche lui non impeccabile in occasione del gol che sblocca il match, anche se non è il principale colpevole. Nel finale si perde la marcatura di Acerbi sulla battuta di un corner, ma per sua fortuna il difensore della Lazio colpisce solo il palo.

Mario Rui 6 - La Lazio spinge poco sulla sua corsia e il portoghese può aiutare Insigne in fase offensiva con discreta tranquillità. Anche lui sul gol che sblocca il match abbocca alla finta (ma le sue colpe sono molto limitate).

Allan 7 - Solita prestazione di grande sacrificio, corsa e qualità. Soprattutto nel primo tempo, tiene a galla il Napoli nel momento più delicato del match. Sul gol del sorpasso il suo tocco è decisivo.

Hamsik 6 - Dopo anni da interno di centrocampo non si disimpegna male nel ruolo di regista. Rispetto a Jorginho, meno palloni giocati e più verticalizzazioni. Cala nella ripresa e Ancelotti lo richiama in panchina. Dal 70esimo Diawara 6 - Tiene bene la posizione in un momento molto delicato della partita.

Zielinski 6 - Pecca in continuità, ma quando strappa dà l'impressione di poter far male: nel primo tempo colpisce la traversa con una botta dalla distanza che finisce sul montante dopo una deviazione. Dal'85esimo Rog s.v.

Callejon 6.5 - Da un suo movimento nasce il gol del pareggio: detta il passaggio a Insigne e dalla linea di fondo serve a Milik un pallone che deve essere solo depositato in fondo al sacco.

Milik 6.5 - Prima un gol annullato dal VAR, poi un gol convalidato: rispetto a Mertens è molto meno nella manovra, ma nell'area avversaria conferma i movimenti da vero centravanti.

Insigne 7.5 - Cresce alla distanza e da un suo spunto nasce il gol del pareggio. Nella ripresa sigla la rete del sorpasso con un preciso tiro a giro. Dal 76esimo Mertens s.v.