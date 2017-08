Le pagelle del Napoli - Insigne magnifico, Koulibaly insuperabile

Nizza-Napoli 0-2

Reina 6,5 - Blocca un tiro telefonato ad inizio gara, poi assiste alla grande gara dei suoi fino all'85 quando smanaccia il tiro di Ganago.

Hysaj 6 - E' il più impegnato, dovendo fronteggiare il migliore del Nizza, Saint-Maximin, ma tutto sommato se la cava portandolo spesso ad allargarsi.

Koulibaly 7 - Partita impeccabile. Sempre in anticipo, annullando Balotelli sia spalle alla porta che nell'uno contro uno in velocità. Buona la circolazione in uscita.

Albiol 6,5 - Grande qualità nell'impostazione da dietro. Non spreca un pallone ed in fase difensiva è sempre preciso nelle poche circostanze in cui viene sollecitato.

Ghoulam 7 - Il Napoli è padrone del campo e lui può concentrarsi sulla fase di spinta, suo punto di forza, pennellando palloni al centro ed entrando in tanti triangoli sull'esterno. Fantastica l'intesa nello scambio con Insigne per il 2-0

Allan 7 - Straripante. Vince tutti i duelli, recupera tanti palloni ed ha grande freschezza atletica per diverse progressioni lasciando sul posto l'avversario (dal 70' Rog 6 - Nuove energie a centrocampo, ma in una fase del match in cui il Napoli controlla con serenità)

Jorginho 7 - Prende il controllo del centrocampo. Tutti i palloni passano dai suoi piedi, sbaglia pochissimo ed è concentratissimo anche nel pressing ed il recupero palla immediato. (dall'85' Diawara sv)

Hamsik 6,5 - Tenta sempre di sviluppare gioco, aprendo la difesa del Nizza coinvolgendo gli esterni. Detta il movimento ad Insigne in profondità e poi pennella l'assist per Callejon per il gol che chiude i giochi (dal 61'st Zielinski 6,5 - Grande impatto sul match. Un paio di strappi dei suoi e poi ha la palla del raddoppio che manda di poco a lato)

Callejon 6,5 - Manda in tilt la difesa del Nizza quando attacca la profondità. Non spreca un pallone, giocando sempre per la squadra, e detta l'assist ad Hamsik per il gol che chiude i giochi.

Mertens 6,5 - Come all'andata, imprendibile quando parte palla la piede contro i due centrali molto lenti del Nizza. Tante giocate d'alta scuola, ma anche poco cinismo sotto porta.

Insigne 7,5 - Altra prestazione d'altissimo livello. Manda sul fondo Hamsik ad occhi chiusi nell'azione del primo gol. Rispetto a Verona trova anche il gol: uno-due poi con Ghoulam per il destro all'angolino che vale il 2-0.