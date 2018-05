Le pagelle del Napoli - L'attacco non gira, male Reina sul 2-2

Napoli-Torino 2-2

Reina 5 - Non trova grande reattività sulla deviazione di Chiriches che però è ravvicinata e finisce per spiazzarlo. Molto male invece sul 2-2, restando nella terra di nessuno, accennando l'uscita e sfiorando solo il colpo di testa centrale.

Hysaj 6 - Il primo gol arriva dal suo lato, ma non ha grosse colpe sull'inserimento che poi propizia la deviazione di Chiriches. E' quello che sbaglia di meno (chiudendo con un ottimo 96%).

Albiol 5,5 - Con Chiriches gioca meno palloni del solito. Non commette grossi errori, fino al secondo gol a cui partecipa in qualche modo non allineandosi benissimo.

Chiriches 6 - Torna in campo dopo quattro mesi e disputa una buona prova. Solita personalità e qualità in fase d'uscita, ma in qualche modo entra nel primo gol con una deviazione sfortunata.

Mario Rui 6 - Si perde il taglio di De Silvestri del 2-2, pagando inevitabilmente dazio fisicamente, anche se è Albiol a non far scattare il fuorigioco. Fino a quel momento apprezzabile la sua prova, soprattutto in costruzione e nei triangoli offensivi.

Allan 6 - Corre per due, confermando le ultime grandi prove, anche se rispetto al solito sbaglia un po' troppo col pallone tra i piedi (sotto il 90% di precisione).

Jorginho 6 - In media nella gestione del pallone (92 tocchi) ma non sempre a grandissima intensità e con qualche errore più del solito per la frenesia finale.

Zielinski 6 - Schierato da titolare non demerita, ma vive di accelerazioni e intuizioni nello stretto. Grandi giocate, ma anche degli errori grossolani (dal 23'st Hamsik 6,5 - Entra nel momento più difficile ed al primo pallone trova l'angolo con un destro bellissimo. Rete bellissima per il traguardo dei 100 gol in Serie A, ma si fa apprezzare anche ricreando dialoghi sulla sinistra)

Callejon 5,5 - Timidi segnali rispetto alle ultime prove. Un destro che impegna Sirigu, per il resto tanto movimento ma senza riuscire ad incidere più di tanto (dal 43'st Ounas sv - Un paio di minuti in cui ha giusto il tempo di provare un uno-due che non gli viene restituito)

Mertens 6 - Interrompe il digiuno che durava da otto gare, ma al di là del gol - che premia la sua pressione altissima - non entusiasma col pallone tra i piedi. Poche combinazioni con i compagni (dal 16'st Milik 6 - Buon impatto sul match. Al secondo pallone toccato colpisce il palo con un sinistro micidiale. Dà maggiore presenza in area e conferma di stare molto meglio di Mertens).

Insigne 6 - Da premiare per lo spirito e le energie lasciate sul campo fino al 95', ma non è di certo una prova entusiasmante. Agisce largo per creare spazi, spende tanto in pressione ed in recupero e non sembra lucidissimo nell'ultimo passaggio.