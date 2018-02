Le pagelle del Napoli - La testa non c'è, si salvano in pochissimi

Napoli-Lipsia 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reina 6 - Una buona uscita bassa ad inizio ripresa, poi non ha particolari responsabilità sulle reti del Lipsia. Non la migliore notte per festeggiare le 164 presenze europee che gli valgono il quarto posto all time.

Maggio 5,5 - Non commette particolari errori, ma Tonelli lo sollecita spesso e da quel lato il Napoli fa fatica ad uscire col solito fraseggio.

Tonelli 5,5 - Esposto dai centrocampisti a continui uno contro uno. Ingiusto criticarlo eccessivamente, considerando che deve far fronte anche alla giornataccia di Koulibaly.

Koulibaly 5 - Irriconoscibile. Un altro rispetto a quello ammirato finora in campionato. Spesso distratto, qualche fallo di troppo e diverse letture sbagliate.

Hysaj 6 - Fino a quando è in campo ha un buon atteggiamento, sempre applicato uscendo bene anche palla al piede, ma senza strafare. (dal 53' Mario Rui 5,5 - Prova a dare maggiore vivacità e fraseggio sull'esterno, finisce per farsi prendere in contropiede nel finale)

Rog 5,5 - Tanta corsa, diversi recuperi palla, ma poco lucido col pallone tra i piedi. Per le sue caratteristiche l'inattività è pesante e cala alla distanza.

Diawara 4,5 - Il peggiore in campo. L'inattività non lo aiuta, vista anche la sua fisicità, e fatica a prendere ritmo. Gira spesso a vuoto e perde tanti palloni su cui si scatena il Lipsia: fa partire l'azione dell'1-2 e poi con un tiro ribattuto anche l'1-3.

Hamsik 6 - Fino a quando è in campo non demerita, favorendo lo sviluppo del gioco e tante combinazioni con Zielinski sulla sinistra (dal 53' Insigne 5,5 - Non ha un grande impatto sul match. Qualche scarico dietro e poco altro)

Ounas 6 - Alla terza da titolare, dopo le due in Coppa Italia, trova il primo gol in azzurro incrociando benissimo sul palo lontano da posizione defilata. Prima di allora, per la verità, non aveva inciso più di tanto (dal 61' Allan 6 - Porta maggiore dinamismo a centrocampo, ma non trova grande assistenza da parte dei compagni. Senza palla non riesce a chiudere su Werner)

Callejon 5,5 - Non si risparmia, adattando da falso nove. Generoso come al solito in pressione, nel difendere palla, ma senza grande assistenza e finisce per scomparire tra i centrali del Lipsia.

Zielinski 6 - Uno dei pochi da salvare nel Napoli. Sempre propositivo, ispirato, girandosi e puntando la porta. Dai suoi piedi nascono le giocate di maggiore qualità.