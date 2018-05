Le pagelle del Napoli - Milik cecchino, Insigne sforna assist

Napoli-Crotone 2-1

Reina 6 - Qualche parata piuttosto telefonata. Non è chiamato a grossi interventi e nel finale viene bucato da Tumminello che indovina l'angolo da fuori area.

Hysaj 6,5 - Il Napoli si affida all'uscita spesso dal lato di Mario Rui. Chiude comunque una buona gara, concedendo poco o nulla e sbagliando veramente poco in appoggio.

Albiol 6,5 - Forse un'imprecisione su una palla alta, ma per il resto è autore di una buona prova. Preciso ed elegante in uscita, chiude col 97% di precisione.

Koulibaly 7- Qualche imprecisione in uscita, ma anche tantissimi interventi di puro strapotere fisico che infiammano il San Paolo. Nel finale addirittura si disimpegna in fase d'attacco.

Mario Rui 6,5 - Qualche errore in più rispetto ai compagni, ma accompagna sistematicamente l'azione fino a quando la gara è in bilico. Crea tanti triangoli con Zielinski e Insigne e arriva sul fondo con continuità.

Allan 6,5 - Brillante fisicamente, sembra andare al doppio degli avversari che dovrebbero avere più motivazioni. Recupera tanti palloni e sbaglia poco anche quando porta palla chiudendo col 93% di precisione (dal 77' Rog sv)

Jorginho 6,5 - Padrone del centrocampo, giocando sempre con uno o massimo due tocchi e velocizzando il gioco. Chiude sopra la sua media con addirittura 164 tocchi

Zielinski 6,5 - Gli spunti non gli sono mai mancati, sfiora più volte il gol, ma è da evidenziare la crescita partita dopo partita nel coinvolgimento nel gioco. Non a caso tocca quota 90 tocchi fornendo sempre uno scarico nel possesso.

Callejon 7 - Solito movimento in profondità, su assist ad occhi chiusi di Insigne, per il 2-0 che chiude il match. Rete che lo porta in doppia cifra in campionato ed a quota 12 gol (con 17 assist) in stagione.

Milik 7 - Resta il rammarico della stagione. Sempre determinante, permettendo la variabile anche della palla alta. Fantastico lo stacco che sblocca il match, abbassando la media ad una rete ogni 90'. Esce con il coro sul suo nome che ricorda quello per Higuain: un'investitura per l la prossima stagione (dal 68' Mertens 6 - Qualche guizzo, senza incidere a partita però già incanalata)

Insigne 7 - Non trova il gol, ma non vive l'astinenza come un'ossessione. Ispiratissimo, sul primo gol si gira con qualità pennellando per la testa di Milik. Sul raddoppio manda in porta ad occhi chiusi Callejon sul secondo palo. Chiude con 8 gol in campionato, 14 in stagione con 14 assist (dal 75' Hamsik sv)