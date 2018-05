Le pagelle del Napoli - Milik decisivo, Albiol-Koulibaly insuperabili

Sampdoria-Napoli 0-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Reina 6 - Non deve compiere interventi degni di nota. Qualche uscita e la solita ottima partecipazione palla a terra in uscita.

Hysaj 6,5 - Gestisce con qualità tanti palloni in uscita, nonostante la pressione alta dei blucerchiati. Solo Jorginho finisce con più dei suoi 89 tocchi con un buon 91% di precisione. Sempre attento, rischia poco nella sua zona.

Albiol 7 - Sigla il gol che chiude il match, il terzo del suo campionato, staccando più in alto di tutti. Fino a quel momento la sua prova era già ampiamente positiva per senso della posizione e diverse ottime chiusure.

Koulibaly 7 - Un muro. Rientra alla grande dopo il turno di stop. In velocità ferma tutti gli inserimenti, vince ogni duello ed in un paio di galoppate sull'esterno alimenta l'azione offensiva e dà la scossa alla squadra.

Mario Rui 6,5 - Partita ampiamente positiva. Sempre coinvolto nell'azione, è in tutti i triangoli con Zielinski e Insigne. Spinge tantissimo e chiude con 89 tocchi e 8 cross al centro quasi tutti di qualità.

Allan 6 - Si esalta nella lotta sul campo inzuppato, ma nonostante le sue caratteristiche non sfigura nel possesso ad altissima velocità espresso dalla squadra. Offre sempre uno scarico ai compagni, disattento su un angolo che poteva costare caro.

Jorginho 6,5 - Sempre padrone del gioco. 98 tocchi con il 91% di precisione, facendo girare palla a grande velocità. Grande applicazione e aggressività anche in fase di immediato recupero palla.

Zielinski 6,5 - I colpi non gli sono mai mancati. Un piccolo passo in avanti sul piano della partecipazione: è più coinvolto e chiude con 74 tocchi, 4 imbucate e un 94% di precisione finale.

Callejon 6 - Agisce largo e non sempre nel vivo del gioco, ma non è una novità, anche se trova poco la profondità. Più utile in versione assist-man ma non sembra ispiratissimo (dal 66' Hamsik 6 - Entra subito nel match, gioca tanti palloni, non si risparmia anche se non manca qualche sbavatura in appoggio)

Mertens 6 - Non sembra incidere più di tanto, anche se in realtà su angolo trova il gol del vantaggio, ingiustamente annullato per fuorigioco su tocco di un avversario col VAR che non interviene. Non mancano le iniziative e qualche tocco come come lo scambio stretto con Insigne (dal 71' Milik 7 - Al primo pallone fa quello che i compagni non sono riusciti a fare in 70' di dominio: conclusione all'incrocio imparabile per Belec. Dà maggiore peso in area, da più di un mese è decisivo e meriterebbe di essere titolare)

Insigne 6,5 - Grande prova ma, come spesso accaduto quest'anno, gli manca il gol. Fantastico uno scambio stretto con Mertens che lo porta di fronte a Belec che si supera. Almeno tre conclusioni di un soffio fuori e solito lavoro in entrambe le fasi.