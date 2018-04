Le pagelle del Napoli - Milik devastante, Diawara tiene vivo il campionato

Napoli-Chievo 2-1

Reina 6 - Mai impegnato, fino all'unico tiro in porta del Chievo di Stepinski su cui non può intervenire. Per il resto qualche uscita per far riparitre subito il gioco.

Hysaj 6 - Accompagna meno l'azione rispetto all'out sinistro, come però da caratteristiche solite di squadra. Buona applicazione, anche se è poco sollecitato in fase difensiva

Tonelli 6 - Prova a rimediare all'errore di Koulibaly, ma non riesce nella trattenuta su Giaccherini che poi servirà l'assist. Per il resto conferma la buona prova di Lispia e la traversa gli nega il gol su un poderoso colpo di testa.

Koulibaly 5,5 - Mai impegnato con il Chievo tutto rintanato, ma proprio un errore di sufficienza su un passaggio in orizzontale fa partire l'azione dei gialloblù che poteva costare punti pesantissimi.

Mario Rui 5,5 - Sul gol del Chievo stringe per chiudere su Stepinski, ma abbocca alla finta partecipando alla frittata. Per il resto è chiamato a spingere con continuità, ma con poca efficacia.

Allan 5,5 - Nulla di particolare da imputargli, vince anche diversi duelli, ma di certo non brilla per l'ultimo passaggio che non è il suo punto di forza (dal 70' Zielinski 6 - Entra con personalità, non rinunciando nel momento difficile a provare lo strappo per vie centrali)

Diawara 7 - Valutazione che risente inevitabilmente del gol perché al 93' ha la lucidità per agganciare un pallone nel traffico e puntare l'angolo lontano a giro. Fino a quel momento una partita tutt'altro che indimenticabile, come prevedibile per un giocatore fermo da tempo.

Hamsik 6 - Nelle difficoltà generali è uno dei pochi a salvarsi, sviluppando sempre gioco per vie centrali. Il cambio infatti sorprende un po' tutti ed il Napoli perde molto nel fraseggio (dal 64' Milik 7,5 - Come col Sassuolo, impatto devastante. Impegna i centrali, ma si abbassa anche per l'uno-due con ferocia. Svetta di testa e fa esplodere il San Paolo, poi fa a sportellate anche sul cross che poi arriva a Diawara)

Callejon 6 - Tra i più attivi in attacco con il solito movimento. Nel primo tempo alza troppo il tiro dopo un bell'inserimento, poi è vivo e tiene in apprensione il Chievo attaccando la profondità.

Mertens 4,5 - Conferma il periodo nero dopo la bruttissima prova col Sassuolo. Si fa parare un rigore che poteva costare caro, prova spesso il solito uno contro uno collezionando solo palle perse. (dal 93' Rog sv)

Insigne 5,5 - Salva parzialmente la sua prova con il bellissimo assist per il pareggio di Milik. Fino a quel momento fallisce un paio di tiri alla portata per uno con le sue qualità e sbaglia diverse scelte per chiudere l'azione.